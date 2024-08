- "Never Give Up": il duo Ehlers e Wickler ora in corsa per l'oro

Beach Volleybalista Clemens Wickler camminava nervosamente e attendeva la decisione più cruciale dell'arbitro della sua carriera finora. Pochi istanti dopo il punto per l'ingresso finale e l'opportunità di oro tedesco alle Olimpiadi, giaceva sulla sabbia davanti alla Torre Eiffel tra le braccia del suo compagno Nils Ehlers.

"È una gioia immensa che viene dal profondo del cuore, di solito con qualche lacrima", ha detto il 29enne Wickler. Dopo aver vinto il thriller olimpico a Parigi, la prima impresa d'oro tedesco nel beach volley dal 2016 è a portata di mano per la coppia.

Contro i campioni olimpici Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sørum dalla Norvegia, gli hamburghesi hanno vinto la loro semifinale nello spettacolare stadio vicino alla Torre Eiffel 21:13, 17:21, 15:13. Un errore in rete dei norvegesi ha portato al punto di match.

Almeno l'argento è già assicurato per la squadra tedesca. "Era sempre l'obiettivo ogni giorno negli allenamenti", ha detto un euforico Ehlers. "Era sempre così lontano. Alcuni potrebbero aver riso un po' quando ne parlavamo, ma non abbiamo mai mollato". Subito dopo la partita, gli hamburghesi sono passati attraverso un corridoio di fan tedeschi per raggiungere la tribuna e abbracciare la loro squadra.

Un altro giorno di riposo per i tedeschi

In finale, la coppia affronterà il vincitore del duello tra David Ahman/Jonatan Hellvig (Svezia) e Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Qatar) sabato sera (22.30). Gli svedesi sono i grandi favoriti del torneo dopo una stagione finora eccezionale, ma Ehlers e Wickler hanno vinto tutte le sei partite a Parigi - per lo più in modo impressionante.

Gli hamburghesi avevano un giorno di riposo in più dei loro avversari norvegesi, che non avevano perso un set prima della semifinale, ma hanno iniziato un po' cautamente. C'erano due errori di servizio.

I campioni olimpici tornano

Ma forti servizi di Wickler e alcuni dei cinque muri di Ehlers facevano parte di una serie di 13:8 nel primo set. I tedeschi, che non erano riusciti a battere Mol/Soerum prima, controllavano il gioco. La ricezione tedesca ha reso possibile attacchi variabili.

Nel secondo set, i campioni olimpici sono tornati presto e hanno potuto approfittare di alcune inesattezze tedesche. Gli hamburghesi si sono avvicinati di nuovo, ma c'è stato un pareggio. Nel tie-break, il gioco tedesco era inizialmente troppo imprecise, ma una palla diagonale di Wickler e un altro muro di Ehlers hanno portato a un vantaggio di 5:4. In un set serrato, gli hamburghesi hanno avuto la meglio.

Ehlers/Wickler dal 2022 una squadra

Ciò significa che le speranze per il secondo colpo d'oro tra gli uomini dopo Julius Brink e Jonas Reckermann nel 2012 a Londra sono più grandi che mai. Nel 2016 a Rio de Janeiro, Laura Ludwig e Kira Walkenhorst hanno vinto il torneo femminile.

Ehlers/Wickler sono sull'orlo di coronare il loro tempo insieme, che è iniziato nel 2022. Costantemente, i due chiamano le loro prestazioni ai tornei di élite, ma la grande vittoria non c'è stata ancora. "La maledizione dei quarti posti e sono semplicemente incredibilmente felice che siamo finalmente riusciti a rompere questa maledizione qui", ha detto Ehlers.

Due settimane prima delle Olimpiadi al torneo di Vienna, hanno perso contro Mol e Sørum in semifinale dopo aver vinto i set. I norvegesi hanno dovuto sospendere la loro preparazione per Parigi a causa della frattura della gamba di Mol, ma poi sono partiti per Parigi in buona forma.

Nessuna chance di medaglia per le donne

Per le donne, la Germania non ha più possibilità di medaglia. Ludwig e la sua nuova compagna Louisa Lippmann non sono riuscite a qualificarsi dalla fase a gruppi. Svenja Müller e Cinja Tillmann hanno perso ai sedicesimi di finale.

Nils Ehlers ha espresso la sua gioia e il suo sollievo per aver almeno assicurato una medaglia d'argento, dicendo: "Era sempre così lontano. Alcuni potrebbero aver riso un po' quando ne parlavamo, ma non abbiamo mai mollato". Negli ultimi momenti della loro partita contro i norvegesi, Ehlers ha fatto un muro cruciale, aiutando il suo compagno Clemens Wickler e la squadra tedesca a vincere.

