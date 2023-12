Netflix lancia il trailer della nuova serie di documentari su Naomi Osaka

Il servizio di video streaming ha lanciato martedì il primo sguardo al suo nuovo titolo sportivo, incentrato sulla vita della quattro volte campionessa del Grande Slam e sulle sue difficoltà nell'essere catapultata agli occhi del pubblico.

Naomi Osaka", narrata personalmente dalla star del tennis, ripercorre l'educazione della 23enne e il modo in cui la vittoria agli US Open del 2018 l'ha trasformata in una "superstar".

La serie parla del viaggio di Naomi, all'interno di un'istantanea della sua vita", ha dichiarato in un comunicato stampa il regista Garrett Bradley, il cui film "Time" è stato candidato all'Oscar come miglior documentario.

Ma si tratta anche dello scopo della vita, del valore personale, del coraggio che ci vuole per permettere ai propri valori personali di informare il proprio lavoro e viceversa".

"Più di ogni altra cosa, spero che le persone possano percepire il potere dell'empatia e sentirsi incoraggiate a correre dei rischi nella vita, forse soprattutto nei momenti in cui la posta in gioco può sembrare incredibilmente alta".

La Osaka farà il suo ritorno al tennis agonistico ai Giochi Olimpici di Tokyo dopo essersi ritirata dagli Open di Francia, adducendo motivi di salute mentale. In seguito ha annunciato di essersi ritirata anche da Wimbledon di quest'anno.

La giapponese numero 2 del mondo ha rivelato di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

"Sento che la piattaforma che ho ora è qualcosa che davo per scontato, e per me sento che dovrei usarla per qualcosa", ha detto in un comunicato stampa per la nuova serie. "Credo che, invece di seguire, si debba creare il proprio percorso".

Il documentario in tre parti andrà in onda il 16 luglio.

