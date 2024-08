- Netflix ha annunciato la firma di Katey Sagal per un ruolo nel film in arrivo.

Netflix ha aggiunto talenti di rilievo al cast della "Stagione 2 di One Piece", con Katey Sagal (70) e Mark Harelik (73) che si uniscono al cast. Come annunciato sui social media da Netflix l'21 agosto, Sagal interpreterà il ruolo del Dr. Kureha, mentre Harelik interpreterà il ciarlatano Dr. Hariluk nell'adattamento del manga.

L'entusiasmo dei fan per il casting

Molti fan avevano sperato che Jamie Lee Curtis (65) avrebbe ottenuto il ruolo del Dr. Kureha, ma il suo impegnato programma di lavoro glielo ha impedito. La produttrice principale Becky Clements ha spiegato a Deadline che Curtis ama lo show, ma i suoi numerosi progetti cinematografici e televisivi sono entrati in conflitto con il programma di produzione.

Nonostante l'assenza di Curtis, i fan erano ancora entusiasti del casting di Sagal. "Sono così delusa per Jamie Lee Curtis, ma Mrs. Sagal sarà fantastica!! Ottima scelta", ha condiviso un fan la sua eccitazione. Un altro fan ha convenuto, dicendo: "Sai cosa, per Jamie Lee non essere in esso, questo è ancora una scelta fantastica". I commenti hanno anche sottolineato la somiglianza tra il cognome di Harelik e il suo personaggio.

Riconoscimenti di rilievo

Prima di unirsi a "One Piece", Harelik ha avuto una carriera di successo, apparendo in popolari serie TV come "Breaking Bad" e "The Big Bang Theory". Ha anche recitato nella serie drammatica "The Rookie" e in "Jurassic Park III" (2001). Sagal è altrettanto rispettata per i suoi ruoli in "Married... with Children" e "Sons of Anarchy". Oltre alla recitazione, Sagal è anche una cantante e ha fornito voci per personaggi come Leela in "Futurama".

Netflix ha annunciato il rinnovo della serie due settimane dopo il successo del primo episodio, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in quasi 50 paesi. Non è ancora stata confermata una data di rilascio per i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming.

