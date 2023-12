Netflix collabora con il PGA Tour e i major del golf per una docuserie "immersiva" con un cast di giocatori scintillanti

Il servizio di streaming ha annunciato mercoledì che collaborerà con il PGA Tour e i principali campionati di golf per realizzare una "serie di documentari coinvolgenti".

La serie seguirà le vite e le storie di alcuni dei più grandi nomi di questo sport mentre competono in tutto il mondo durante la stagione 2022.

L'annuncio ha rivelato il cast stellare di golfisti che seguirà, in una serie che sarà prodotta in parte dalla società che ha realizzato la serie "Drive to Survive" in Formula Uno, divenuta così popolare.

Per la prima volta nel golf, tutti e quattro gli organi di governo che organizzano i campionati più importanti - l'Augusta National Golf Club, la PGA of America, l'USGA e il R&A - forniranno l'accesso a tutti e quattro i major, nonché ad alcuni degli eventi più importanti del calendario del PGA Tour, tra cui il Players Championship e la FedExCup di fine stagione.

Con "un accesso senza precedenti all'interno delle corde e dietro le quinte", la serie mira a mostrare "l'intensità degli allenamenti, dei viaggi, delle vittorie e delle sconfitte attraverso la lente di un gruppo eterogeneo di giocatori e dei loro team di supporto", ha dichiarato Netflix nel suo comunicato.

"Questa partnership con Netflix offre al PGA TOUR e ai quattro campionati principali l'opportunità di raggiungere un pubblico completamente nuovo e diversificato", ha dichiarato Rick Anderson, Chief Media Officer del PGA Tour.

"Questo documentario offrirà ai fan uno sguardo autentico sulla vita reale dei nostri atleti e su cosa significhi vincere - e perdere - durante una stagione del PGA TOUR".

"Siamo entusiasti di riunire le organizzazioni e i giocatori più importanti del golf per questa partnership unica nel suo genere e per una finestra senza precedenti sulla vita del Tour", ha dichiarato Brandon Riegg, vicepresidente di Netflix per le serie non scritte e i documentari.

"I nostri membri ameranno conoscere i giocatori e le personalità, nonché i luoghi iconici lungo il percorso. Anche i fan più affezionati del golf non hanno mai visto questo sport in questo modo".

I golfisti che la serie seguirà, elencati in ordine alfabetico, sono: Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas e Bubba Watson.

Netflix ha anche annunciato che seguirà il golfista dilettante numero 1 del ranking, Keita Nakajima, mentre gioca il primo Major della sua carriera.

Fonte: edition.cnn.com