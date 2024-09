Netanyahu si scusa, ma mantiene la sua posizione sulla rotta di Philadelphia

A seguito della scoperta di sei ostaggi morti legati al gruppo radicale islamico Hamas nella Striscia di Gaza, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso il suo rammarico. Apparso in diretta televisiva, ha riconosciuto: "Mi dispiace non essere riuscito a riportarli indietro vivi". Nel suo discorso, Netanyahu ha menzionato: "Siamo arrivati vicini, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

L'Islamico Hamas dovrà affrontare severe conseguenze per il suo ruolo nella morte degli ostaggi, poiché sei corpi sono stati scoperti all'interno di un tunnel sotterraneo nel settore sud di Gaza. Le dichiarazioni del Ministero della Salute israeliano hanno rivelato che le vittime sono state brutalmente giustiziate, circa 48-72 ore prima degli esami post-mortem. "La giustizia deve essere servita per questo atto brutale", ha dichiarato Netanyahu. Le scuse sono state estese alle famiglie delle vittime tramite una dichiarazione ufficiale.

Le folle che dimostrano e chiedono azioni nelle principali città israeliane richiedono un accordo rapido per il rilascio degli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza. Anche vicino alla residenza di Netanyahu, centinaia di persone hanno partecipato a una sessione di protesta dopo il funerale di una delle vittime. Un uomo sconosciuto, esprimendo la sua rabbia, ha dichiarato: "È a causa delle tue decisioni che non sono più con noi".

Il tempo stringe

In precedenza, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva criticato i tentativi di Netanyahu di raggiungere un accordo come insufficienti. Le famiglie degli ostaggi hanno espresso la loro gratitudine per gli sforzi di Biden nel raggiungere il loro rilascio, chiedendo la stessa determinazione a Netanyahu. "Il popolo di Israele non tollererà quasi undici mesi di indifferenza verso gli ostaggi", si è letto in una dichiarazione congiunta. "Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, come gli eventi recenti hanno dimostrato il prezzo crudele della negligenza".

Durante una conferenza stampa, Netanyahu ha ribadito il suo impegno a riprendere il controllo del Corridoio di Philadelphi, un importante tratto strategico di 14 chilometri al confine tra Egitto e Palestina. "Non ci arrenderemo sul Corridoio di Philadelphi", ha affermato. Tuttavia, mantenere una presenza militare nella zona potrebbe complicare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella guerra di Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora detenuti dall'Islamico Hamas.both Hamas e l'Egitto invitano Israele a ritirare le truppe dalla regione contesa.

