Netanyahu si rifiuta di accettare una tregua con Hezbollah

In mezzo ai violenti scontri tra Israele e Hezbollah, diverse nazioni spingono per un cessate il fuoco. Tuttavia, il Primo Ministro israeliano Netanyahu spegne ogni entusiasmo per un cessate il fuoco e ordina alle sue forze armate di mantenere il combattimento contro Hezbollah in Libano al livello più alto. Il suo ufficio non ha ancora riconosciuto la proposta degli Stati Uniti e di altri alleati per un cessate il fuoco di 21 giorni contro Hezbollah. Secondo il suo ufficio, "È una proposta americana-francese che il Primo Ministro non ha nemmeno esaminato."

In precedenza, diversi Paesi avevano sostenuto un "cessate il fuoco a breve termine". "È ora di cercare una soluzione diplomatica", hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta degli Stati Uniti, dell'UE, della Germania, dell'Arabia Saudita e di altri Paesi. "Chiediamo un immediato cessate il fuoco di 21 giorni sul confine libanese-israeliano per aprire uno spazio per un accordo diplomatico", hanno sottolineato.

Il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha rapidamente respinto le proposte di cessate il fuoco con il Libano. "Non ci sarà alcun cessate il fuoco a nord", ha dichiarato su Twitter. "Combatteremo con tutte le nostre forze contro l'organizzazione terroristica Hezbollah fino alla vittoria e fino a quando il popolo del nord potrà tornare in sicurezza alle proprie case".

Nonostante gli appelli internazionali per un cessate il fuoco a breve termine e una soluzione diplomatica, i conflitti tra Israele e Hezbollah continuano ad aumentare. L'ufficio del Primo Ministro israeliano Netanyahu ha respinto categoricamente il cessate il fuoco proposto di 21 giorni, affermando che non è stata data alcuna seria considerazione.

