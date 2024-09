Netanyahu si reca negli Stati Uniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si recherà a New York quest'anno per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo viaggio è previsto per il 24 settembre, con una partenza prevista per il 28 settembre, secondo la dichiarazione del suo ufficio. Non è la sua prima volta che si rivolge all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avendo fatto la sua ultima apparizione lo scorso anno. Tuttavia, questo viaggio ha come sfondo il conflitto in corso a Gaza.

L'Assemblea delle Nazioni Unite, composta da 193 stati membri, tende generalmente a criticare Israele e a sostenere i palestinesi. In maggio, una risoluzione, ampiamente approvata, è stata adottata nella città della East Coast dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa risoluzione ha concesso allo stato osservatore palestinese privilegi espansi nelle riunioni, anche se senza il diritto di voto regolare.

Il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è atteso per affrontare critiche da parte di diversi paesi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a causa dei problemi in corso con la Palestina. Durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu dovrà affrontare il conflitto in corso a Gaza e cercare il sostegno internazionale per la pace.

Leggi anche: