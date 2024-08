Netanyahu si rammarica della mancanza di protezione nell'attacco del 7 ottobre

Nel corso dell'intervista, Netanyahu è stato chiesto se voleva scusarsi per l'attacco di Hamas. Ha risposto: "Scusarmi? Certamente, certo. Mi dolgo profondamente che sia successo qualcosa del genere". Il primo ministro ha aggiunto: "E si guarda sempre indietro e si dice: 'Avremmo potuto fare qualcosa per prevenirlo?'"

Il più lungo servitore della storia israeliana si è sempre presentato come un vigoroso difensore di Israele. Pochi giorni dopo l'attacco senza precedenti e brutale di Hamas dell'ottobre 7, ha quindi pubblicato un messaggio online in cui criticava i servizi di intelligence israeliani per non aver previsto l'attacco e non averne dato avviso. Dopo aspre critiche per questo messaggio, lo ha cancellato.

Secondo i resoconti israeliani, i miliziani di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti hanno ucciso 1.194 persone nell'attacco. Inoltre, 251 persone sono state portate nella Striscia di Gaza. In risposta all'attacco su larga scala, Israele ha condotto operazioni militari su vasta scala nei territori palestinesi. Secondo i resoconti del ministero della salute controllato da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, quasi 39.700 persone sono state uccise.

