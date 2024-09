Netanyahu riflette sulla strategia per costringere tutti i civili palestinesi a lasciare il nord di Gaza, con l'obiettivo di circondare Hamas.

È incerto quante persone palestinesi risiedano a nord del cosiddetto Corridoio di Netzarim, che divide Gaza in due parti, con stime che oscillano intorno al centinaio di migliaia. Il piano non menziona alcun cronoprogramma, condizioni o metodi per il ritorno dei civili nella Gaza del nord dopo un anno di attacchi aerei israeliani costanti, causando un crescente riluttanza dei palestinesi a conformarsi agli ordini di trasferimento israeliani.

Il concetto è stato proposto da un gruppo di generali dell'esercito israeliano in pensione, che lo hanno recentemente presentato al governo israeliano e a un importante comitato parlamentare. Il loro obiettivo è utilizzare tattiche di blocco per indebolire i combattenti di Hamas, costringendoli a liberare i 101 ostaggi che trattengono nella regione.

Giora Eiland, un generale in pensione dell'esercito israeliano che guida la proposta, dichiara in un video promozionale caricato online: "Coloro che se ne andranno riceveranno cibo e acqua. Ma entro una settimana, l'intero territorio della Gaza del nord diventerà una zona militare. E questa zona militare, come la vediamo noi, non permetterà l'ingresso di alcun rifornimento o approvvigionamento".

Kan, una stazione televisiva nazionale israeliana affiliata a CNN, ha riferito che Netanyahu, durante un incontro privato con il Comitato degli Affari Esteri e della Difesa della Knesset, ha espresso il suo sostegno al piano. Tuttavia, ha qualificato il suo appoggio, dicendo: "Questo è uno dei piani in considerazione, ma ci sono anche altre alternative. Rimaniamo impegnati a dismantling Hamas' civilian control in Gaza".

La data di questo incontro rimane incerta.

Un funzionario del governo israeliano ha risposto alle notizie confermando la citazione di Netanyahu, ma ha aggiunto: "Esprimere sentimenti favorevoli non equivale a endorsing il piano".

Questo funzionario ha inoltre dichiarato che il capo della divisione strategica delle Forze di Difesa Israeliane presenterà presto a Netanyahu diverse possibili strategie per dismantling le capacità di controllo civile di Hamas a Gaza.

Incitamenti all'adozione del piano

27 membri della Knesset, inclusi tre ministri attuali del governo, hanno scritto una lettera al governo per invitare l'adozione del piano.

Eiland agisce come volto pubblico della proposta, avendo raggiunto il grado di maggior generale durante la sua carriera e avendo servito come capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale del Primo Ministro dal 2004 al 2006.

Nel video, Eiland afferma: "La situazione attuale nella Striscia di Gaza è che Sinwar non è sotto pressione. L'azione corretta è consigliare ai circa 300.000 residenti della Striscia di Gaza del nord che sono rimasti di lasciare la Striscia di Gaza del nord".

Eiland avverte: "Entro una settimana, l'intero territorio della Striscia di Gaza del nord diventerà una zona militare. Questa zona militare, secondo noi, non permetterà l'ingresso di alcun rifornimento o approvvigionamento. Per questo motivo, i circa 5.000 terroristi residenti in questa area possono arrendersi o morire di fame".

Eiland sottolinea: "Tiranni come Sinwar non sono intimiditi dalla pressione militare quanto temono due cose - le strategie governative alternative e la presenza di una popolazione irritata che può rovesciarli".

Il Forum dei Comandanti e dei Combattenti di Riserva, un'organizzazione composta da comandanti e combattenti di riserva, ha approvato il piano come mezzo per alterare la situazione di guerra.

Rimane incerto dove si trova la leadership delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) riguardo alla proposta. Quando contattata da CNN per un commento, l'IDF ha reindirizzato le nostre domande all'Ufficio del Primo Ministro.

Il piano non affronta la possibilità che i palestinesi possano mai fare ritorno nella Gaza del nord, secondo uno dei suoi sostenitori, il maggior generale in pensione Gershon Hacohen.

Hacohen ha chiarito in un messaggio di testo a CNN: "Se torneranno o meno dipende dal futuro. Non c'è alcun chiaro indizio nel piano che suggerisca che saranno permanentemente esclusi dal ritorno".

Il gruppo dei generali afferma di aver presentato il piano al governo israeliano diverse volte. L'Ufficio del Primo Ministro ha rifiutato di confermare questi incontri a CNN.

Il piano è stato presentato al Comitato degli Affari Esteri e della Difesa della Knesset. Meirav Cohen, un membro della Knesset del partito centrista Yesh Atid, ha criticato il governo per aver permesso l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza.

