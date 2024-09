Netanyahu razionalizza l'eliminazione del leader di Hezbollah

Dopo la brutale fine di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, c'è apprensione nel mondo occidentale riguardo a eventuali rappresaglie da parte di Tehran. In risposta, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito Nasrallah "regolare i conti con un assassino di massa". L'ha inoltre descritto come l'emblema del terrorismo, dicendo: "Non era solo un terrorista, ma il terrorista dei terroristi". Questo è stato il suo primo discorso pubblico dopo che le forze militari israeliane hanno abbattuto il leader sciita libanese a Beirut di venerdì.

Netanyahu ha considerato Nasrallah come unboost per l'"asse del male" orchestrato dall'Iran. Il leader di Hezbollah era ritenuto responsabile della morte di numerosi israeliani, centinaia di americani e decine di francesi. Secondo Netanyahu, finché Nasrallah fosse stato vivo, Hezbollah avrebbe rapidamente riacquistato le capacità militari che Israele aveva neutralizzato. Pertanto, ha dato gli ordini e Nasrallah non è più tra noi.

L'eliminazione di Nasrallah segna anche un progresso verso l'obiettivo di far tornare decine di migliaia di israeliani nella parte nord del paese, ha dichiarato Netanyahu. Ha spiegato che questi civili avevano dovuto lasciare le loro case a causa della costante pioggia di razzi, granate e droni di Hezbollah, che è iniziata all'inizio della guerra di Gaza più di un anno fa. Hezbollah afferma che tali azioni sono in solidarietà con il movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza.

Avvertimento ai leader religiosi

Contemporaneamente, Netanyahu ha lanciato un severo monito all'Iran, mettendoli in guardia dal attaccare Israele. "E ai leader religiosi dico: chiunque ci attacchi, noi ci vendicheremo. Non c'è rifugio in Iran o nel Medio Oriente che la portata di Israele non possa raggiungere", ha avvertito Netanyahu.

L'Iran, guidato dal Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei, è considerato il principale patrono e alleato più importante di Hezbollah. Dopo la morte di Nasrallah in un attacco aereo israeliano in un sobborgo di Beirut, l'Iran ha dichiarato lo stato di lutto. L'attacco aereo di venerdì ha anche causato la morte del generale di brigata iraniano Abbas Nilforushan, deputy commander for operations of the Revolutionary Guard.

Tuttavia, non è chiaro se l'Iran verrà in soccorso di Hezbollah. Il nuovo governo iraniano guidato dal Presidente Massoud Peseschkian sta lottando con una grave crisi economica e cerca la riconciliazione con l'Occidente. Nonostante la leadership militare iraniana abbia dichiarato rappresaglie dopo l'assassinio del capo esterno di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran a fine luglio, non sono ancora state attuate.

Dopo l'avvertimento di Netanyahu ai leader religiosi, c'è preoccupazione in Iran per l'escalation della "Guerra con Israele". Se l'Iran si vendicherà su Israele, Netanyahu ha minacciato che la portata militare di Israele si estenderà a qualsiasi rifugio all'interno dell'Iran o del Medio Oriente, ribadendo la sua posizione nel discorso pubblico.

