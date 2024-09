- Netanyahu promette vendetta per la perdita di ostaggi

Mentre Israele piange la perdita dei sequestrati recentemente massacrati a Gaza, il Primo Ministro Netanyahu, sotto pressione dalle famiglie delle vittime, promette rappresaglie. Ha dichiarato che Hamas pagherà un prezzo sostanziale per l'uccisione dei sei cittadini israeliani il cui ritrovamento è avvenuto la scorsa settimana in un tunnel sotterraneo segreto nella Striscia di Gaza meridionale. Il Ministero della Salute israeliano ha informato i reporter che i sequestrati sono stati giustiziati a distanza ravvicinata, circa 48-72 ore prima dell'esame post-mortem.

"Israele non resterà a guardare mentre questo atrocità resta impunita," ha affermato Netanyahu in una conferenza stampa più tardi nella giornata. Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie in lutto, "rammaricandosi di non essere stato in grado di salvarli". È soggetto a critiche pesanti, con i parenti dei defunti che lo accusano di aver contribuito indirettamente alla loro morte a causa della sua linea dura nei negoziati con il gruppo terroristico islamico Hamas.

Durante la conferenza stampa, Netanyahu ha ribadito il suo sostegno alle forze armate israeliane per mantenere il controllo sul cosiddetto Corridoio di Philadelphi, una striscia di 14 chilometri lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. "Non rinunceremo al Corridoio di Philadelphi," ha affermato. È una necessità strategica e politica cruciale per Israele.

"Qualcuno ha mandato tutto a monte con un discorso"

La presenza continua dei soldati israeliani nella zona ostacolerebbe la conclusione di un accordo di cessate il fuoco e la liberazione dei sequestrati ancora detenuti da Hamas.both Hamas e l'Egitto chiedono a Israele di ritirare le sue truppe. Insieme agli Stati Uniti e al Qatar, l'Egitto sta mediando tra Israele e Hamas, che si rifiutano di impegnarsi in trattative dirette.

Le trattative di mediazione sono proseguite via telefono anche dopo la scoperta dei sei corpi, ha rivelato un funzionario del governo degli Stati Uniti a CNN. Tuttavia, la conferenza stampa di Netanyahu ha notevolmente ostacolato questi sforzi: "Questo tizio ha mandato tutto a monte con un discorso," ha riferito il funzionario del governo.

Il presidente Biden, che ancora spera in un accordo per i sequestrati, ha criticato Netanyahu. Quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano stesse facendo sforzi sufficienti per raggiungere un accordo, Biden ha risposto: "No". Tuttavia, sono "sul punto di concludere" un accordo per liberare i sequestrati ancora detenuti da Hamas. Quando gli è stato chiesto cosa alimenti la sua ottimismo dopo numerosi tentativi falliti, Biden ha risposto: "La speranza non muore mai".

Il presidente Herzog cerca il perdono

Il presidente israeliano Izchak Herzog, invitato dalla famiglia, ha parlato al funerale del sequestrato Hersh Goldberg-Polin, estendendo le sue scuse "per non essere stato in grado di restituire il tuo Hersh alla vita". I decisori israeliani ora affrontano un mandato urgente, ha detto Herzog: "Salvare coloro che possono ancora essere salvati".

I militanti islamici di Hamas avevano rapito l'americano-israeliano Goldberg-Polin dalla festa della musica Nova nella Striscia di Gaza l'8 ottobre 2023. Aveva solo 23 anni.

Nuove direttive per le guardie dei sequestrati

Il portavoce delle Brigate Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, ha parlato in serata di "nuove linee guida" per le guardie dei cittadini israeliani nella Striscia di Gaza, nel caso in cui le forze israeliane si avvicinino al loro nascondiglio. Ha dichiarato che l'intenzione di Israele di liberare i sequestrati con la forza militare invece che con un accordo porterà "il loro ritorno alle loro famiglie in bare".

Video di propaganda pubblicato

Hamas ha pubblicato un film di propaganda che mostra Eden Jeruschalmi viva prima che il corpo della 24enne fosse trovato da militari israeliani in un tunnel della Striscia di Gaza la scorsa settimana. La famiglia della giovane ha acconsentito alla diffusione di un breve clip del video, in cui lei dice: "Un messaggio alla mia famiglia, che adoro: mi mancate, papà, mamma, sorella Shani e May. Vi manco e vi amo tanto". In passato, Israele ha accusato Hamas di guerra psicologica in situazioni simili.

Manifestazioni per la liberazione dei sequestrati

Migliaia di persone hanno protestato in diverse parti di Israele, chiedendo un accordo per la liberazione dei sequestrati ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Le proteste si sono svolte anche vicino alla residenza di Netanyahu, poco dopo un funerale di un sequestrato. "Le tue decisioni sono colpevoli della loro morte," ha dichiarato un uomo il cui fratello è ancora nelle mani di Hamas. Ci sono anche chiamate per manifestazioni martedì.

In precedenza nella giornata, numerose organizzazioni e dipendenti pubblici hanno incrociato le braccia - protestando contro il ritmo lento dei negoziati per la liberazione dei circa 100 sequestrati ancora nella Striscia di Gaza, con dubbi sul numero ancora vivi. Molte città e cittadine hanno partecipato alla protesta, mentre altre sono rimaste indifferenti, schierandosi più con il governo. Un tribunale del lavoro ha ordinato l'interruzione anticipata dello sciopero nel pomeriggio di

