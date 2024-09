- Netanyahu non ha espresso alcuna intenzione di abbandonare il corridoio di Philadelphia.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di Israele è risoluto nel mantenere l'autorità sul Corridoio di Philadelphi, una regione di circa 14 chilometri lungo il confine della Striscia di Gaza e dell'Egitto. In una conferenza stampa, ha affermato: "Non rinunceremo al Corridoio di Philadelphi". Lo considera vitale per la sicurezza e gli interessi politici di Israele.

La presenza militare israeliana in questa regione potrebbe potenzialmente ostacolare un accordo di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi trattenuti dal gruppo islamista Hamas.both Egypt and Hamas insist on Israel's withdrawal from the region.

Netanyahu ha anche minacciato che Hamas avrebbe affrontato severe conseguenze per la morte di sei ostaggi israeliani i cui corpi sono stati scoperti in un tunnel sotterraneo nel sud della Striscia di Gaza. I media riportano che il ministero della Salute israeliano ha riferito che gli ostaggi sono stati uccisi a bruciapelo, circa 48-72 ore prima dell'autopsia.

"La giustizia non sarà negata per questo massacro", ha dichiarato Netanyahu. Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei defunti, "che non siamo riusciti a riportarli in vita".

In precedenza, migliaia di israeliani avevano protestato, chiedendo un accordo che portasse alla liberazione degli ostaggi. Un'agenzia di stampa israeliana ha citato un uomo, il cui fratello è ancora trattenuto a Gaza, dicendo: "Le tue azioni portano alla loro perdita".

I negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas potrebbero essere bloccati a causa del controllo persistente di Israele sul Corridoio di Philadelphi, alimentando il conflitto. Riconoscendo l'importanza strategica del corridoio, Hamas e l'Egitto insistono fortemente su un ritiro israeliano, sostenendo che contribuisca alla tensione in corso.

