Netanyahu emette avvertimenti nei confronti dell'Iran e di Hezbollah, mentre critica anche l'ONU.

In un'atmosfera di tensioni crescenti con Hezbollah, il Primo Ministro israeliano visita il dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lì, mantiene una posizione aggressiva, ignora i richiami per un cessate il fuoco e definisce le Nazioni Unite un "rifugio di furia antisemita". Diversi delegati di nazioni lasciano l'assemblea durante l'inizio del suo discorso in segno di protesta.

Israele, come indicato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, continuerà le sue azioni contro la milizia di Hezbollah del Libano, nonostante le richieste di un cessate il fuoco da parte di vari paesi. "Continueremo a fare pressione su Hezbollah fino a quando non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi", ha dichiarato Netanyahu davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli Stati Uniti, la Germania e altri paesi sostengono un cessate il fuoco di tre settimane per porre fine al conflitto attraverso la diplomazia.

Dal inizio della guerra a Gaza, circa un anno fa, Hezbollah ha lanciato ripetuti attacchi con razzi contro Israele. Le sue intenzioni sono di sostenere Hamas nella Striscia di Gaza nella sua lotta contro Israele e ottenere un cessate il fuoco nella guerra a Gaza. In risposta, Israele ha contrattaccato in modo simile. Tuttavia, ha intensificato i suoi raid aerei nel Libano di recente, causando centinaia di morti e la fuga di migliaia di persone.

Netanyahu si rivolge al Libano

Rivolto alla popolazione libanese, Netanyahu ha dichiarato: "Non siamo in guerra con voi. Siamo in guerra con Hezbollah che ha preso il controllo del vostro paese e rappresenta una minaccia per il nostro". Fintanto che Hezbollah seguirà la strada della guerra, "Israele non ha altra scelta", ha notato Netanyahu. Ha sottolineato che Israele ha "il diritto di espellere questa minaccia e restaurare la sicurezza dei nostri cittadini, e questo è esattamente ciò che stiamo facendo".

Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran, ha anche esercitato una significativa influenza politica in Libano. Contestualmente, Netanyahu ha minacciato l'Iran con una severa ritorsione: "Conduco un messaggio ai tiranni a Teheran: se ci attaccate, noi attaccheremo voi a nostra volta". La politica di appeasement nei confronti dell'Iran deve essere abbandonata.

"Confrontiamo avversari feroci"

Netanyahu ha chiarito che avrebbe continuato a proteggere la sua nazione contro numerosi avversari. Israele anela alla tranquillità e lavora per essa. "Tuttavia, ci troviamo di fronte a nemici feroci che mirano alla nostra distruzione. E dobbiamo proteggerci da questi spietati assassini. I nostri nemici non vogliono solo distruggerci. Vogliono smantellare la nostra civiltà condivisa e riportarci a un'epoca di oppressione e terrorismo", ha detto Netanyahu.

Fintanto che Hamas si rifiuterà di abbandonare le armi e liberare i prigionieri israeliani, il conflitto continuerà. "Se non lo faranno, persevereremo fino a raggiungere una vittoria incondizionata. Non c'è alternativa", ha predicato Netanyahu. Dopo un devastante attacco terroristico da parte di Hamas islamico in Israele, che ha fermato più di 41.000 vite, principalmente civili, Israele ha risposto invadendo la Striscia di Gaza. La guerra successiva ha suscitato una massiccia controversia internazionale riguardo alla condotta di Israele nel conflitto.

Netanyahu ha presentato l'operazione militare a New York come un successo, evidenziando che più della metà dei membri di Hamas erano stati uccisi o catturati prima dell'attacco terroristico. Prima dell'attacco, l'organizzazione vantava quasi 40.000 membri e più di 15.000 razzi. Questo arsenale è stato quasi completamente annientato.

In risposta a Israele, i delegati di numerosi paesi hanno lasciato l'aula durante l'inizio del discorso di Netanyahu. Le riprese delle telecamere durante la sua consegna hanno mostrato posti vuoti dalle delegazioni iraniana e saudita. Sono scoppiate proteste a favore del

Leggi anche: