Netanyahu annuncia che circa la metà dei membri di Hamas sono stati eliminati o arrestati.

Durante il dibattito generale delle Nazioni Unite a New York, il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha evidenziato che oltre la metà dei membri di Hamas sono stati eliminati o catturati dalle forze militari israeliane, dopo un anno di scontri a Gaza. Inizialmente, Hamas vantava un numero di membri vicino ai 40.000 e più di 15.000 razzi.

Le forze militari israeliane sono riuscite a distruggere circa il 90% del deposito di razzi di Hamas e componenti principali del suo esteso sistema di tunnel sotterranei, che si estendeva per oltre 560 chilometri, più esteso della rete della metropolitana di New York, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Netanyahu.

Israele rimane determinato nel suo intento di salvare gli ostaggi intrappolati a Gaza. "Non ci fermeremo finché questo obiettivo non sarà raggiunto," ha dichiarato Netanyahu.

Despite Israel's significant achievements in weakening Hamas, Prime Minister Netanyahu mentioned, "I'm not going to celebrate until all hostages are safely rescued." Furthermore, in response to a journalist's question about future military actions, he stated, "I'm not going to speculate on that now."

