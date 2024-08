Nestlé sostituisce il CEO Schneider durante le recenti sfide

Nestlé ha annunciato che Schneider, che ha ricoperto il ruolo di CEO e membro del consiglio per otto anni, lascerà i suoi incarichi.

Di recente, Nestlé ha affrontato sfide, abbassando le sue previsioni di vendite annuali per quest'anno a causa della necessità di moderare gli aumenti di prezzo in risposta ai clienti attenti ai costi.

Le azioni di Nestlé, che rappresentano aziende come KitKat e Nescafe, sono diminuite del 8% quest'anno, sottoperformando concorrenti come Unilever, che hanno registrato un aumento del 29%.

Freixe, un veterano di Nestlé, entrato nell'azienda nel 1986 e membro del consiglio esecutivo per 16 anni, più recentemente come CEO della zona Americas, assumerà il comando.

Come ha dichiarato l'analista della Bank Vontobel Jean-Philippe Bertschy, "Un insider a lungo termine di Nestlé con una profonda comprensione di both l'azienda e il mercato sta prendendo il controllo".

A partire dal 1° settembre, il passaggio a Freixe avverrà, come dichiarato da Nestlé.

Questa mossa per promuovere un candidato interno è un ritorno all'approccio tradizionale di Nestlé alle nomine del CEO.

Schneider, che in precedenza ha guidato Fresenius, è stato il primo assunzione esterna per il ruolo di vertice di Nestlé in quasi un secolo, assumendo l'incarico nel 2016.

Nestlé sta attualmente affrontando vendite più basse a causa della necessità di moderare gli aumenti di prezzo, il che sta influenzando le sue prestazioni aziendali.

Freixe, con la sua vasta esperienza in Nestlé e la profonda comprensione del mercato, è atteso per guidare le strategie aziendali della società in futuro.

