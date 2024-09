"Nessuno in F1 si confronta con lui ora": il rinomato designer Adrian Newey entra a far parte di Aston Martin dopo 19 anni di servizio con la Red Bull.

Un individuo di 65 anni ha accettato un accordo a lungo termine con la squadra britannica e si unirà come Managing Technical Partner a marzo 2025, dopo quasi 20 anni con Red Bull. Questo movimento viene visto come un chiarostatement di intenti da parte del presidente esecutivo e co-proprietario di Aston Martin, Lawrence Stroll.

Durante una conferenza stampa presso la fabbrica di Aston Martin a Silverstone, l'individuo ha dichiarato: "Sentivo il bisogno di una nuova sfida. Sono stato lusingato da diverse offerte da parte di diverse squadre, ma la passione, la dedizione e l'entusiasmo di Lawrence mi hanno convinto veramente".

Ha aggiunto inoltre: "In quest'epoca, Lawrence è l'unico proprietario di squadra attivo che incarna veramente questo ruolo. Sembra diverso lavorare con qualcuno come Lawrence coinvolto".

Durante i suoi incarichi in Williams, McLaren e Red Bull, questo individuo ha contribuito significativamente a 12 campionati piloti e 13 costruttori, durante periodi di dominio di piloti come Mika Häkkinen, Sebastian Vettel e, più recentemente, Max Verstappen.

Il suo talento nel capitalizzare i cambiamenti regolamentari è stato probabilmente influente nella decisione di Stroll di accoglierlo a bordo prima dell'introduzione dei nuovi regolamenti F1 nel 2026.

Stroll ha dichiarato a CNN Sport's Amanda Davies: "Questa è una giornata tremenda per Aston Martin. Tutti vogliono Adrian [Newey]. Non c'è nessuno come lui nello sport a causa dei suoi numerosi successi".

Stroll ha creduto che una volta che Newey avesse visto la sua passione, la sua dedizione e la visione dell'azienda, avrebbe pensato: "Voi sarete i prossimi". E ha sentito di poter apportare un valore aggiunto significativo per aiutare la squadra a raggiungere i Campionati del Mondo che mira a conquistare.

La squadra F1 si aspetta un miglioramento significativo delle prestazioni con l'arrivo di Newey. Attualmente, la squadra è posizionata al quinto posto nella classifica dei costruttori, senza aver ancora conquistato un podio in questa stagione.

Nessuno dei piloti di Aston Martin è riuscito a conquistare un podio quest'anno, con Fernando Alonso al 10° posto nella classifica piloti e il figlio di Lawrence Stroll, Lance, all'11° posto.

Dopo il suo impressionante curriculum con Red Bull, Adrian Newey ha espresso interesse per gli sport motoristici oltre alla Formula 1, dichiarando: "Sono sempre stato attratto dall'adrenalina e dalla tecnologia degli sport motoristici e gli sport motoristici in generale sono molto allettanti per me".

Comprendendo l'amore di Newey per gli sport motoristici oltre alla F1, Lawrence Stroll ha visto un'opportunità per rafforzare la posizione di Aston Martin negli sport motoristici, pianificando: "Non vediamo l'ora solo della sua esperienza in Formula 1, ma esploreremo anche potenziali opportunità in altri sport motoristici, come gli sport motoristici".

