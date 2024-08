Nessuno ha infastidito il Bayern come il doppio agente Willi Lemke.

Da Rudi Völler ad Ailton: Willi Lemke come Manager di Werder plasma diversi stelle e rende Brema il più grande rivale del FC Bayern. Ora l'ex acerrimo nemico di Uli Hoeneß è venuto a mancare. Di una vita piena di astuzia, un volo speciale per il Messico - e agenti del KGB.

In estate del 1997, Willi Lemke impulsivamente salì su un aereo per il Brasile. A São Paulo, al Guarani FC, giocava un attaccante che il manager di Werder voleva portare a Brema prima che qualcun altro lo accaparrasse. Il suo nome: Ailton Gonçalves da Silva. "Invendibile, invendibile," dicevano i brasiliani, e le casse di Werder erano vuote. Nessun affare.

Ma Lemke, noto per la sua astuzia, intelligenza e ambizione, non si arrese, insistendo per mesi su Ailton. Alla fine, gli fu detto che il brasiliano era stato venduto al Messico. Lemke furiosamente si precipita a Monterrey. In autunno del 1998, accadde: Ailton si trasferì a Brema per la somma record di allora di cinque milioni di D-Mark. Probabilmente fu pagata anche una generosa buonuscita all'attaccante.

Il manager di Brema, che aveva assunto la carica nel 1981, portò il allora 25enne direttamente indietro nella città anseatica sul volo di ritorno, il che causò complicazioni: Lemke non parlava portoghese o spagnolo, e Ailton non parlava tedesco o inglese. La loro unica conversazione durante le quasi 20 ore sopra le nuvole: "Brema bom," Brema è buona. "È l'unica frase che ci siamo detti l'un l'altro, ripetendola 30-50 volte durante il volo," spiegò Lemke una volta. Fino a lunedì, entrambi gli uomini si sono salutati così prima di abbracciarsi. Poi il manager a lungo in servizio è venuto a mancare all'età di 77 anni in cerchio della sua famiglia.

Lemke, Ailton e "Brema bom"

Alla fine, il più grande successo della storia del club di Brema si è materializzato: il double nel 2004. Senza i molti gol di "Atom Blitz" Ailton e senza Lemke, non sarebbe stato possibile. La storia degli affari del calcio di un'altra epoca mostra anche cosa intende Klaus Filbry, presidente della direzione di Werder Brema, quando ora piange con le seguenti parole: "Willi Lemke appartiene indubbiamente alle più grandi personalità della storia del calcio tedesco. Ha fatto lavoro pionieristico in molti settori allo SV Werder e ha lasciato tracce durature. Senza il suo lavoro a lungo termine, il club non sarebbe ciò che è oggi. Il suo impegno per Werder, Brema e lo sport mondiale resterà immortale. Willi Lemke sarà mancato."

Sotto Lemke e l'allenatore Otto Rehhagel, Werder ha vissuto il suo periodo più successo. Ha persino minacciato di sfidare la supremazia del FC Bayern Monaco alla fine degli anni '80 e all'inizio dei '90, diventando il più grande rivale e acerrimo nemico. Senza Lemke, nulla di tutto ciò avrebbe funzionato. Come visionario, ha plasmato Werder dopo la stagione di retrocessione 1979/80 in un club tedesco di primo piano, un marchio mondiale, con i mezzi più modesti, che non poteva mai tenere il passo con quelli del FC Bayern o del Bayer Leverkusen.

"Alcuni club risparmiano e girano la moneta due volte. A Werder, ogni penny viene girato," disse Lemke una volta. Tuttavia, il manager è sempre riuscito a ingaggiare giocatori che sono diventati stelle con mezzi modesti: ad esempio il difensore e libero Rune Bratseth. "Il suo club di Trondheim voleva 600.000 marchi per lui, ma Rune disse: 'Non preoccuparti, mi hanno promesso che potevo passare. Non esagerare con la quota di trasferimento.' Alla fine, lo abbiamo ottenuto per 200.000 - il miglior difensore del mondo," raccontò Lemke una volta.

Lemke prospera e fa pace con Hoeneß

Nel 1992, Lemke trattò intensamente con il Rapid Vienna finché non riuscì a garantire il 23enne Andreas Herzog. Questo trasferimento ha avuto anche conseguenze significative per Werder, poiché Herzog ha stabilito una tradizione di playmaker al Weser che è stata seguita in seguito da grandi come Johan Micoud, Diego e Mesut Özil. Grandi come Rudi Völler (1982 dall'1860 Monaco), Karl-Heinz Riedle (1987 dal Blau-Weiß 90 Berlino) e Torsten Frings (1997 dall'Alemannia Aquisgrana) sono stati ingaggiati da Lemke da club più piccoli. Due di loro sono diventati campioni del mondo grazie a Werder, mentre il terzo ha vissuto il sogno estivo del 2006. "Mi ha accompagnato persino alla mia presentazione a Roma. Il contatto tra di noi non si è mai interrotto fino alla fine," disse il defunto, lodando la sua "magnifica personalità". Lemke ha anche portato il suo successore Klaus Allofs a Brema nel 1990.

Il culmine della carriera di manager di Lemke è stata la vittoria nella Coppa delle Coppe UEFA nel 1992. Questo è stato seguito dai campionati nel 1988 e nel 1993 e dalle vittorie in coppa nel 1991, nel 1994 e nel 1999. Grazie a Lemke e Rehhagel, Werder ha giocato con i grandi. Nel 1994, il visionario aveva già sistemato tutto con Stefan Effenberg, ma l'affare saltò quando il calciatore dell'ACF Fiorentina all'epoca richiese un aumento retroattivo dello stipendio.

Lemke era noto anche per la sua lunga faida con Uli Hoeneß. Il manager di Brema sapeva come tener testa al potente e arrogante patron di Bayern e si posizionò come campione delle pari opportunità e oppositore socialdemocratico del ricco residente di Monaco. Questo infastidiva Hoeneß più di chiunque altro nella sua carriera. Anche anni dopo che Lemke si era ritirato dal calcio nel 1999 (aveva già militato nell'SPD prima del suo periodo nel calcio), Hoeneß ancora si lamentava: "Non stringerei la mano a Lemke oggi". Lemke ribatteva in un'intervista pubblicata nel libro di Werder "Das W auf dem Trikot...": "Uli Hoeneß crede di poter bullizzare la gente con i soldi e il potere". Pertanto, "gli ha sempre opposto resistenza, e non è abituato a questo".

Quando Werder umiliò il Bayern 3:1 allo stadio olimpico di Monaco nel pomeriggio soleggiato dell'8 maggio 2004 e conquistò il campionato, probabilmente nessuno era più felice della vittoria sull'eterno rivale del allora membro del consiglio di sorveglianza Lemke. "Non sento quello che dice Uli Hoeneß perché spengo sempre la TV quando appare sullo schermo", aveva detto prima del duello.

Tuttavia, i due rivali hanno poi fatto pace. Il fatto che l'onorario presidente di Monaco abbia reagito così profondamente colpito dalla morte del suo ex avversario dice anche del carattere di Lemke. "La notizia mi ha rattristato", ha detto Hoeneß all'ID. "Willi Lemke era un uomo di controversia: tutti sanno che abbiamo spesso discusso e litigato. Ma era anche un uomo di dialogo, e alla fine abbiamo trovato un buon rapporto. Lemke ha arricchito molto la Bundesliga e il calcio tedesco". Hoeneß sa anche cosa aveva in Lemke. Che ha portato il suo FC Bayern a importanti prestazioni di vertice e lo ha portato a nuovi livelli gestendo bene il Werder.

Anni dopo, Lemke lasciò la pacifica città anseatica e si avventurò nella politica globale. Sotto il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, ha servito come consigliere speciale onorario delle Nazioni Unite per gli sport per otto anni, con il motto "Non c'è niente di buono a meno che non lo fai". Negli anni '70, ha addirittura fatto il "doppio agente", lavorando con l'agenzia tedesca per la sicurezza interna sui contatti con il KGB russo. "Ho visto che la gente nella DDR stava lottando", ha detto una volta in un'intervista. "Mi sono stato servito di vino di Crimea, pane di anguilla e frutta fresca durante la mia visita, mentre i miei parenti a Rostock non avevano anguilla da anni, perché veniva tutta esportata verso Ovest".

Willi Lemke, un visionario che ha reso grande il Werder Bremen e che stava per l'umanità, la passione e lo spirito di squadra, ci sta lasciando. Nel calcio moderno, con i suoi eccessi commerciali, c'è sempre meno spazio per questi valori. "Tutta la messinscena e il teatro che i giocatori mettono in scena quando si uniscono a un nuovo club, a malapena lo sopporto", ha detto in un'intervista con "Munich Mercury/tz" a gennaio. Con Ailton, gli permetteva solo una cosa: "Bremen bom".

