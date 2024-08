- Nessuna vittoria alla prova: Leverkusen 1 a 1 contro il Siviglia

Nuovo acquisto Jeanuel Belocian ha salvato i campioni in carica della Bundesliga Bayer Leverkusen da un prova generale fallimentare per la stagione in arrivo. Il giovane internazionale francese, arrivato dallo Stade Rennes, ha segnato il pareggio all'80' contro gli spagnoli del Real Betis, portando la partita sul 1:1. Di fronte a quasi 30.000 spettatori allo stadio BayArena, Juanmi aveva portato in vantaggio gli spagnoli al 52'.

Mentre Leverkusen, sotto l'allenatore vincente Xabi Alonso, ha mostrato più impegno rispetto alla brutta prestazione contro FC Arsenal (1:4) della scorsa settimana, non è riuscito a vincere. Questa è stata l'ultima prova di Leverkusen prima della prima partita ufficiale il prossimo sabato (20:30 CET) nella Supercoppa contro i vicecampioni VfB Stuttgart.

Da segnalare la presenza di Jonathan Tah. Nonostante le voci insistenti di un suo passaggio al FC Bayern, ha iniziato la partita. Sembra che il trasferimento a Monaco non si sia materializzato e ci sono indizi che il 28enne entrerà nella sua decima stagione con Bayer.

Dopo la partita, che ha segnato l'apertura ufficiale della stagione di Leverkusen, si è svolto un calcio di rigore. Entrambe le squadre hanno cercato di simulare la pressione delle partite ad eliminazione diretta. Leverkusen ha vinto 3:1 grazie ai tre parati del portiere Lukas Hradecky.

