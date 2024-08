- Nessuna vacanza: "Giornata Sarre/Francia" in due ponti

Per la tradizionale "Giornata del Saarland/Giornata francese", Zweibrücken, in Palatinato, accoglierà di nuovo gli ospiti dall'altra parte del confine il giovedì - poiché Maria Himmelfahrt non è un giorno festivo nel Renania-Palatinato. "Tanto più che questo giorno viene celebrato insieme ai vicini nella Città delle Rose", ha detto il sindaco Petra Stricker. Il commercio di Zweibrücken, situato nell'area dei tre confini, attende con piacere l'arrivo dei saari e dei francesi.

Il simbolico confine con la zona pedonale della più piccola città indipendente della Germania con circa 35.000 abitanti verrà aperto alle 11:00, ha annunciato Stricker. Questo ricorda il tempo in cui il Saarland e il Palatinato erano separati da confini statali.

È prevista un'azione parallela sul tema del salto con l'asta - e non a caso: il saltatore con l'asta Raphael Holzdeppe, campione del mondo del 2013 e medaglia di bronzo olimpica di Londra 2012, si ritirerà giovedì dalle competizioni di alto livello. Il 34enne di Zweibrücken aveva annunciato la fine della sua carriera.

Il giorno festivo di Maria Himmelfahrt è valido per il Saarland e per le comunità cattoliche della Baviera, nonché per la Francia.

Il commercio di Zweibrücken, situato nell'area dei tre confini, è particolarmente entusiasta dell'afflusso di saari e francesi durante la Giornata del Saarland/Giornata francese, poiché le opportunità commerciali sono molte durante questi eventi. Dopo questa celebrazione, il Saarland e Zweibrücken continuano a coltivare stretti legami economici attraverso il commercio.

