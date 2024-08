- Nessuna traccia di un prigioniero fuggitivo

Un fuggiasco ricercato è ancora a piede libero. Sono passati più di trenta giorni da quando il 26enne è evaso dalle strutture carcerarie di Moringen, Bassa Sassonia (distretto di Northeim), e le autorità non hanno ancora trovato alcuna traccia di lui. "Le indagini sull'individuo scomparso sono in corso a pieno ritmo", ha dichiarato un rappresentante del Ministero della Giustizia.

Gli ufficiali stanno attivamente esplorando ogni pista possibile. Ulteriori informazioni sull'indagine non sono state rese note per motivi strategici. La popolazione remains safe da qualsiasi potenziale pericolo causato dal fuggiasco. Il trattamento per la salute mentale e l'abuso di sostanze viene fornito ai criminali, come previsto dalla legge.

Il soggetto è sospettato di aver lasciato la struttura di salute mentale vicino a Göttingen utilizzando l'identificazione di un altro paziente per accedere alle porte doppie. Prima della sua fuga, era stato ospitato in una unità più sicura e isolata a causa di un precedente tentativo di fuga.

Un veicolo per la fuga era stato apparentemente lasciato per lui, e non era adeguatamente sorvegliato il giorno della sua fuga, secondo il Ministero della Giustizia. Di conseguenza, l'area di entrata è stata rinforzata con filo spinato, tra le altre modifiche. Sono in considerazione ulteriori azioni.

Il 26enne è stato condannato per aver commesso una rapina a mano armata in una sala scommesse di Hannover e la sua condanna è stata di quattro anni e sei mesi di prigione. Era stato imprigionato nella struttura di salute mentale di Moringen dal novembre 2020, secondo il Ministero della Giustizia della Bassa Sassonia.

Le autorità sono state messe in allerta a causa della storia di tentativi di fuga del fuggiasco. In seguito alla situazione di emergenza, sono state implementate ulteriori misure di sicurezza nella struttura di salute mentale.

