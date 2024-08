- Nessuna traccia dei detenuti fuggitivi.

Due fuggitivi che sono fuggiti da un carcere di Basilea sono attualmente latitanti. La caccia a questi individui è rimasta attiva sabato, come confermato da un rappresentante del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Basilea-Città. La coppia avrebbe fatto la fuga dal penitenziario di Bässlergut nel pomeriggio di venerdì, situato vicino al confine con il Baden-Württemberg.

Il 22enne tunisino era stato arrestato con accuse di omicidio premeditato, lesioni gravi e rapina. Il 37enne algerino, d'altra parte, era stato condannato per vandalismo, intrusione e violazione di domicilio.

Le autorità non hanno rivelato i mezzi con cui i detenuti sono riusciti a fuggire.

I fuggiaschi sono ora temuti per nascondersi in aree isolate per evitare di essere ricatturati, poiché il carcere di Bässlergut offre una pena severa per i tentativi di fuga. La loro fuga dal carcere ha messo in allerta la regione di frontiera svizzero-tedesca, con le autorità che intensificano i pattugliamenti e i posti di blocco.

