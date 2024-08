- Nessuna tendenza verso viaggi più rispettosi del clima

Per la maggior parte dei turisti nel Basso Sassonia, l'auto rimane il mezzo di trasporto più importante - sia per l'arrivo e la partenza che localmente. È questo il risultato di un'indagine delle Camere di Commercio e Industria (IHK) tra circa 450 imprese turistiche dello stato.

Quasi la metà delle imprese ha riferito che più del 90% dei loro ospiti arriva in auto. In modo simile, quasi la metà delle imprese ha risposto che più del 90% dei loro ospiti utilizza anche la propria auto localmente.

IHK: Rendere i mezzi di trasporto a basso impatto climatico più attraenti

"Anche se c'è una forte volontà di viaggiare in modo sostenibile, non abbiamo visto una tendenza verso una mobilità più rispettosa dell'ambiente nel Basso Sassonia," ha detto la dirigente IHK Monika Scherf. La scelta del mezzo di trasporto è influenzata da fattori come la sicurezza, il minor stress, la flessibilità, il comfort o l'utilizzo facile, secondo ulteriori studi.

La portavoce del turismo dell'IHK, Kerstin van der Toorn, ha quindi chiamato per rendere i mezzi di trasporto a basso impatto climatico almeno altrettanto attraenti dell'auto e per garantire la mobilità continua nella destinazione turistica, al fine di ridurre le emissioni di gas serra dannosi per il clima. "Qui, la politica è chiamata in causa," ha detto la presidente dell'IHK Scherf. Il governo regionale rosso-verde del Basso Sassonia mira a rendere lo stato climatico neutro entro il 2040.

Migliori connessioni ferroviarie, trasporti pubblici regolari e affidabili e il proseguimento del biglietto Germania potrebbero contribuire a questo, secondo l'IHK. Sono anche un'opzione gli incentivi per l'uso gratuito dei trasporti pubblici con le carte degli ospiti. Inoltre, è necessario espandere l'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici.

Il turismo nel Basso Sassonia quasi tornato al livello pre-Corona

La valutazione dell'indagine afferma che, secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO, circa il 5% delle emissioni di CO2 globali è attribuibile al turismo. Il 75% di queste è dovuto al traffico turistico.

Nel Basso Sassonia, sono stati registrati più di 15 milioni di turisti e circa 45,7 milioni di pernottamenti nel 2023. Ciò ha portato il settore vicino al livello dell'anno pre-Corona 2019.

L'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo nel promuovere il turismo sostenibile nel Basso Sassonia, poiché le loro politiche e iniziative potrebbero aiutare a rendere i mezzi di trasporto a basso impatto climatico più attraenti per i viaggiatori. Ciò potrebbe includere il finanziamento per migliori connessioni ferroviarie, incentivi per l'uso gratuito dei trasporti pubblici e investimenti nell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

