- Nessuna registrazione del colpevole di Solingen.

A seguito dell'increscioso incidente di accoltellamento** a Solingen, non è stata ancora fornita alcuna prova visiva significativa del sospetto aggressore. È stato istituito un piattaforma per le segnalazioni, e un'ampia quantità di informazioni sta affluendo, secondo il capo della polizia di Düsseldorf Thorsten Fleiß. Tuttavia, il processo di esame è ancora in corso, quindi non siamo in grado di rilasciare un'immagine definitiva del colpevole in questo momento, poiché non è ancora stato attribuito in modo definitivo. Se interrogato sull'esistenza di qualsiasi footage del sospetto, attualmente dovrebbe rispondere in modo negativo.

In una vivace serata di festival del venerdì a Solingen, tre persone hanno perso la vita a causa di una serie di accoltellamenti. Un possibile colpevole rimane ancora sconosciuto.

