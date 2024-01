Nessuna pressione: La Regina Elisabetta invia gli "auguri" a Gareth Southgate in vista della finale di Euro 2020

"55 anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e il personale di supporto raggiungere e vincere la finale di un importante torneo di calcio internazionale", ha detto la Regina, riferendosi alla vittoria dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo del 1966.

"Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a tutti voi per aver raggiunto la finale dei Campionati Europei, e inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia ricordi non solo il vostro successo ma anche lo spirito, l'impegno e l'orgoglio con cui vi siete comportati".

L'Inghilterra ha raggiunto la sua prima finale di un torneo maschile in 55 anni dopo aver battuto la Danimarca per 2-1 in un incontro avvincente mercoledì allo stadio di Wembley.

La nazionale affronterà l'Italia domenica. Gli italiani si sono dimostrati forti per tutto il torneo, ma l'Inghilterra spera che il vantaggio del campo di casa la spinga a una vittoria storica. Sono attesi circa 65.000 tifosi.

Goldman Sachs prevede che l'Inghilterra abbia il 58% di possibilità di sconfiggere l'Italia nella finale di Euro 2020.

