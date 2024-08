- Nessuna occasione per Mick Schumacher - Alpine prende il posto di Doohan

Il sogno di Alpine di reintrodurre Formula 1 per Mick Schumacher si è purtroppo concluso. Il 25enne tedesco, che corre per Alpine nel Campionato Mondiale Endurance, non sarà più la loro scelta. Al suo posto, hanno scelto Jack Doohan, il 21enne figlio del leggendario pilota australiano di motociclistica, Mick Doohan. Doohan si unirà a Pierre Gasly nel secondo sedile di Alpine a partire dal prossimo anno, come annunciato durante il primo Gran Premio di Formula 1 dopo la pausa estiva a Zandvoort.

Il posto si è liberato a causa della partenza di Esteban Ocon. Il francese guiderà per Haas a partire dal 2025.

Gara tra Mick Schumacher e Jack Doohan

Pochi giorni fa c'è stato un provino tra Mick Schumacher e Doohan per il posto vuoto di Alpine. All'epoca, Bruno Famin, allora a capo del team di Formula 1, ha elogiato entrambi i contendenti.

Tuttavia, Famin non è più in carica a causa di settimane turbolente all'interno del team francese. Da allora, Oliver Oakes è al comando dal periodo estivo. Nonostante l'italiano Flavio Briatore, team principal di Michael Schumacher durante i suoi primi due titoli mondiali, agisca come consulente ad Alpine, circolano voci che sia anche coinvolto nella gestione di Jack Doohan.

Un altro colpo per Mick Schumacher

Ciò significa che un'altra opportunità è sfuggita a Mick Schumacher. Il figlio del recordman dei titoli mondiali di Formula 1 ha corso per Haas nel 2021 e nel 2022, ma ha avuto difficoltà sotto la guida del team principal Günther Steiner e non ha ricevuto un'estensione.

Dal gennaio 2023, è stato nominato pilota di riserva e collaudatore per Mercedes, ma non viene considerato per il posto lasciato libero dal passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari l'anno prossimo. Al suo posto, il 17enne italiano Kimi Antonelli ha le migliori chance.

La squadra di corse Audi potrebbe ancora essere un'opzione per Mick Schumacher. Al momento, solo Nico Hülkenberg è stato confermato come pilota per il team Sauber, che sarà acquisito dalla casa automobilistica tedesca dalla stagione successiva.

Il team principal sarà il britannico Jonathan Wheatley, proveniente da Red Bull. Il project leader sarà l'italiano Mattia Binotto, che ha un legame stretto con Mick Schumacher, avendolo gestito nell'accademia junior di Ferrari.

Mick Schumacher e Jack Doohan sono amici da tempo, con i loro padri, Mick Doohan e Michael Schumacher, che condividono un legame stretto.

Nonostante la loro amicizia, la gara per il posto di Alpine tra Mick Schumacher e Jack Doohan è stata intensa, dimostrando il loro impegno nelle loro carriere di corse.

