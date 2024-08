- Nessuna minaccia di bomba alle scuole

A seguito di nuove minacce di bombe contro le scuole nella Turingia, la polizia ha dato il via libera. Non sono stati trovati oggetti pericolosi durante le perquisizioni nelle tredici scuole interessate, ha dichiarato una portavoce della polizia.

Nove scuole a Weimar, due a Jena, una a Thamsbrück (distretto di Unstrut-Hainich) e una a Schleusingen (distretto di Hildburghausen) sono state prese di mira. Hanno ricevuto minacce di bomba identiche via email. Anche se la polizia non ha considerato le minacce credibili, alcune scuole sono state evacuate come precauzione. Le lezioni sono riprese in alcune scuole dopo che la situazione è stata risolta.

La polizia sta anche indagando su altre minacce

Le indagini sull'inconosciuto mittente della email sono in corso. Il sospetto potrebbe essere accusato di disturbo della quiete pubblica con minacce di reato, ha dichiarato un portavoce della polizia. Vengono esaminati possibili collegamenti con altre minacce simili negli ultimi mesi, ha aggiunto un'altra portavoce.

Si tratta della terza serie di email minatorie contro le scuole della Turingia dall'inizio dell'anno scolastico a inizio agosto. Il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, la polizia è stata chiamata in diverse scuole a causa di email identiche dallo stesso mittente contenenti minacce di bomba. In questi casi, la polizia è stata in grado di dare il via libera.

