- Nessuna medaglia per Weber - Nadeem vince

Lanciatore del giavellotto Julian Weber non è riuscito a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi. Il 29enne di Magonza ha lanciato 87.40 metri e si è dovuto accontentare del sesto posto. L'oro è andato a Arshad Nadeem del Pakistan, il cui giavellotto ha raggiunto un record olimpico di 92.97 metri. L'indiano Neeraj Chopra, campione olimpico di Tokyo e campione del mondo, ha vinto l'argento con un lancio di 89.45 metri. Il grenadino Anderson Peters, ex campione del mondo, ha vinto il bronzo con un lancio di 88.54 metri. Max Dehning di Leverkusen non si è qualificato.

Fino ad ora, la Federazione tedesca di atletica leggera ha vinto due medaglie d'argento a Saint-Denis - grazie al decatleta Leo Neugebauer e alla saltatrice in lungo Malaika Mihambo.

Weber, che aveva vinto l'argento ai Campionati europei di Roma due mesi prima, si è qualificato agevolmente per la finale a Saint-Denis con un lancio di 87.76 metri. Dopo aver finito quarto alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo precedenti, Weber è entrato in finale come pretendente alla medaglia.

Weber ha lanciato il giavellotto a una promettente distanza di 87 metri nel suo primo tentativo, ma ha superato la linea. I suoi avversari hanno fatto meglio.

Nadeem ha sorpreso la concorrenza con un record olimpico nella seconda manche, Weber ha risposto con 87.33 metri e si è piazzato in terza posizione, ma ha rapidamente perso quella posizione nella concorrenza di alto livello.

Chopra e il keniano Julius Yego, che era secondo a Rio 2016 dietro Thomas Röhler, hanno lanciato vicino ai 90 metri, così come il campione europeo Jakub Vadlejch. Ma nessuno è riuscito ad avvicinarsi al grande lancio di Nadeem - nemmeno Weber, che ha provato di tutto.

