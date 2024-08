- Nessuna medaglia per il lottatore Wendle.

Un infortunio al ginocchio ha gravemente ostacolato la wrestler Annika Wendle nella sua corsa all'oro alle Olimpiadi. La 26enne ha perso la sua finale per il bronzo nella categoria dei 53 kg contro la nordcoreana Choe Hyo Gyong, classificandosi quinta. Wendle ha mancato l'opportunità di raggiungere il più grande traguardo della sua carriera in modo tragico.

Nativa della Foresta Nera urla di dolore

La sua avversaria l'ha afferrata per il ginocchio e l'ha gettata a terra solo 19 secondi dopo l'inizio dell'incontro. Wendle era chiaramente in dolore, urlava e batteva sul tappeto. Dopo un breve trattamento, ha continuato a combattere, ma la nordcoreana ha vinto dopo poco meno di due minuti. Wendle è scesa dal tappeto zoppicando dopo la sconfitta.

"Si è sentito un rumore", ha detto l'allenatore nazionale Patrick Loes sulla scena in cui la sua protetta potrebbe aver subito un grave infortunio. L'entità dell'infortunio sarà determinata da ulteriori esami. Wendle e Loes si sono brevemente incontrati dopo che lei si è rialzata. "Ha provato di nuovo", ha detto l'allenatore. Ma non è stato sufficiente. Dopo la sconfitta, l'atleta di Altenheim nella Foresta Nera è stata portata in spalla dal co-allenatore Armen Mkrtchjan dopo aver percorso un breve tratto verso lo spogliatoio.

La squadra tedesca di lotta resta senza medaglie a Parigi per il momento. Tuttavia, Sandra Paruszewski ha ancora la possibilità di vincere il bronzo nella categoria dei 57 kg venerdì.

Qualificata come rimpiazzo

Dopo due vittorie, Wendle non è stata in grado di tenere testa alla numero uno al mondo Lucia Yepez dall'Ecuador nei semifinali di mercoledì. Il grave gonfiore intorno al suo occhio sinistro simboleggiava i duri combattimenti che ha dovuto affrontare in questi Giochi. È stata colpita ancora più duramente nella finale per il bronzo.

Wendle non si era qualificata originariamente per Parigi. Dopo che la federazione russa ha ritirato i suoi lottatori, è stata nominata come rimpiazzo. Dopo aver vinto il bronzo ai Campionati Europei nel 2020 e nel 2021, aveva sperato di salire sul podio olimpico, ma è mancata per poco.

