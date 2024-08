- Nessuna istruzione dal Ministero

Protestanti che brandiscono uno striscione contro il leader dell'AfD della Turingia Björn Höcke possono ancora aspettarsi indagini nei loro confronti. Il Ministero della Giustizia e la Procura Generale non hanno emanato istruzioni ai pubblici ministeri del Land per classificare la frase "Björn Höcke è un nazista" generalmente come un giudizio di valore e quindi permesso, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Giustizia della Turingia all'agenzia di stampa tedesca. La valutazione se un determinato comportamento costituisca un reato deve sempre derivare da un esame caso per caso delle circostanze specifiche.

Il ministero è cauto

Questo esame è inizialmente riservato ai pubblici ministeri e ultimately ai tribunali, la cui valutazione il ministero non anticipa. "I casi da esaminare non possono generalmente essere ridotti a una sola frase", ha detto il portavoce. Invece, devono essere prese in considerazione anche tutte le circostanze concomitanti.

Negli ultimi mesi, persone hanno ripetutamente esibito striscioni con lo slogan a manifestazioni o raduni contro l'estremismo di destra. In alcuni casi, la polizia ha quindi sporto denuncia contro questi manifestanti.

La sinistra ha richiesto chiarezza

La Procura di Francoforte aveva ipotizzato circa un anno fa che la frase non fosse un insulto penale, ma un "giudizio di valore basato sui fatti".

Di recente, la politica degli interni della sinistra Katharina König-Preuss ha richiesto che il ministero e la procura chiarissero che questi striscioni non sono un insulto penale "e che non saranno adottate misure contro la società civile in futuro". Tuttavia, il ministero ha ora respinto questa richiesta.

