- Nessuna interruzione di rotta prevista per il prossimo anno.

Nonostante i costi aggiuntivi per i sussidi legati al "biglietto Germania", non ci saranno inizialmente chiusure temporanee delle linee ferroviarie in Sassonia-Anhalt. Al momento, non ci sono piani per tali chiusure, come confermato da un rappresentante della compagnia di trasporti pubblici regionali (Nasa) su richiesta. Al momento, sono in corso discussioni sull'accordo di espansione e modernizzazione tra il governo federale e gli stati, che dovrebbe costituire una base significativa per il finanziamento futuro.

Gli stati sono sotto pressione economica a causa dei costi in aumento. Nel giugno scorso, Schleswig-Holstein ha annunciato riduzioni: avrebbe bisogno di risparmiare denaro e non sarebbe in grado di garantire la piena sostenibilità del trasporto ferroviario regionale dal 2025, hanno dichiarato - il due percento dei servizi ferroviari sarebbe stato ridotto. L'obiettivo è colmare questo divario nel prossimo futuro.

I politici della regione locale stanno valutando l'ipotesi di ritirarsi dal "biglietto Germania"

Un'altra questione controversa è la tassa per il "biglietto Germania", che offre l'uso illimitato di autobus e treni in tutta la Germania per i trasporti regionali e locali a un costo di 49 euro al mese. Per l'anno prossimo, i ministri dei trasporti degli stati hanno annunciato un aumento dei prezzi. Di recente, i distretti della Sassonia-Anhalt hanno minacciato di rinunciare al "biglietto Germania". Il motivo di ciò è una disputa sulla compensazione finanziaria tra lo stato e i comuni.

Le discussioni in corso sull'accordo di espansione e modernizzazione nei trasporti e nelle telecomunicazioni coinvolgono il governo federale e gli stati, con l'obiettivo di garantire il finanziamento futuro. Date le limitazioni di bilancio, alcuni stati, come Schleswig-Holstein, stanno esplorando modi per ridurre le spese per il trasporto ferroviario regionale, il che potrebbe influire sulla qualità e la disponibilità di tali servizi.

