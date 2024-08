Nessuna deroga per il divieto di indossare il velo in Renania-Palatinato

La persona in questione ha richiesto l'autorizzazione a indossare un presunto niqab mentre guida un veicolo, motivata dalle proprie convinzioni religiose. Questo niqab copre non solo i capelli, ma anche l'intero viso, lasciando visibili solo gli occhi. Purtroppo, sia la richiesta iniziale che il successivo appello sono stati respinti rispettivamente dall'Ufficio della Motorizzazione e dal Tribunale Amministrativo di Neustadt an der Weinstraße.

Di recente, il Tribunale Amministrativo Superior ha respinto un ricorso contro questa sentenza. La motivazione fornita è che il divieto di maschere per il viso améliora la sicurezza stradale complessiva. Tenere un registro di bordo, come suggerito dal ricorrente come condizione, non è altrettanto efficace nell'identificare i conducenti nei sistemi di controllo del traffico automatizzati. Questa condizione si applica esclusivamente al veicolo, ma il ricorrente potrebbe anche guidare altri veicoli che non hanno questa condizione.

Inoltre, il tribunale ritiene che il divieto di maschere per il viso non ostacoli significativamente nessuno nel praticare la propria fede. Se vuole rispettare il codice di abbigliamento, la donna può semplicemente astenersi dal guidare. I suoi problemi al ginocchio non le impediscono di utilizzare i mezzi pubblici. Con la patente di guida, può guidare uno scooter, per il quale il divieto di maschere per il viso non si applica a causa dell'obbligo del casco.

Nonostante guidi altri veicoli senza la condizione di tenere un registro di bordo, la persona deve rispettare il divieto di maschere per il viso mentre guida a causa delle severe normative. Oltre alla guida, ci sono molti altri modi in cui la donna può rispettare le proprie convinzioni religiose, come coprire il viso in altri spazi pubblici.

