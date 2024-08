- Nessuna confessione nel processo di Lüneburg del rock di destra

I cinque imputati del processo di Lüneburg per la destra rock hanno avuto l'opportunità di fare una confessione all'inizio di quello che sarà probabilmente un lungo processo, ma hanno rinunciato. Il secondo giorno del processo presso il tribunale regionale, sono state mostrate solo foto di perquisizioni.

Un 34enne di Bardowick (distretto di Lüneburg) è considerato il capo; è stato in custodia dal mese di ottobre 2023. Il suo garage sarebbe stato utilizzato, tra le altre cose, come deposito per i dischi prodotti.

Dal 2018, insieme a uomini di Berlino, Amburgo, i distretti di Herzogtum-Lauenburg in Schleswig-Holstein e Biberach in Baden-Württemberg, sarebbe stato diffuso ideologia nazionalista, antisemita e razzista attraverso slogan e canzoni che incitano alla violenza contro gli stranieri.

Gli uomini, di età compresa tra i 34 e i 54 anni, avrebbero venduto più di 28.000 dischi, guadagnando almeno 285.000 euro, secondo l'imputazione di circa 70 pagine della procura di Celle.

Gli imputati sono accusati di aver formato o fatto parte di un'organizzazione criminale. Inoltre, sono accusati di incitamento alla violenza in 48 casi, uso di simboli di organizzazioni sciolte e rappresentazione della violenza.

I dischi mostrano simboli nazisti proibiti come la doppia runa Sig, il simbolo teschio stilizzato delle SS e slogan delle SA, NSDAP e Gioventù hitleriana, come elencato dalla procura.

Per la prima volta il 22 agosto, un poliziotto sarà ascoltato come testimone nel processo. A causa delle prove estese raccolte in ottobre 2023 in cinque stati federali e a Maiorca, sono previsti ulteriori udienze fino alla fine dell'anno.

