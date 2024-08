- Nessuna acqua a Wilhelmshaven: decine di migliaia di persone colpite

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Interruzioni nella rete idrica hanno causato un guasto dell'acqua potabile in tutta la città di Wilhelmshaven. Più di 45.000 abitazioni sono state interessate nel pomeriggio, come ha annunciato la città di Wilhelmshaven. Il fornitore di acqua aveva già riparato i primi danni dopo poco tempo. La città si aspettava che i lavori di riparazione si protraessero fino alle ore serali. La causa delle interruzioni era un danno alle tubazioni dell'acqua che si è verificato durante i lavori di costruzione in corso. La città ha chiesto ai residenti di evitare l'uso di lavatrici, lavastoviglie e irrigatori - con l'acqua ancora disponibile in rete, si consiglia di utilizzarla con parsimonia.

La città ha consigliato ai residenti di risparmiare acqua evitando l'uso di lavatrici e lavastoviglie, poiché l'approvvigionamento idrico era ancora funzionante nonostante le interruzioni. Nonostante le riparazioni dei danni iniziali, la città prevedeva che le interruzioni si sarebbero protratte fino alle ore serali a causa delle tubazioni dell'acqua danneggiate dai lavori di costruzione.

Leggi anche: