- Nessun treno per tre ore dopo che una granata è stata trovata a Neumünster

Il traffico ferroviario da Neumünster verso Kiel e Flensburg è stato interrotto per circa tre ore domenica. La causa è stata il ritrovamento di una granata anticarro della Seconda Guerra Mondiale durante i lavori di costruzione sui binari a nord della stazione di Neumünster, come dichiarato da un portavoce della Polizia Federale. Il servizio di disinnesco ha messo in sicurezza la granata. Dopo quasi tre ore, la linea è stata riaperta nel pomeriggio.

Il traffico ferroviario interrotto domenica ha influito sui piani di viaggio di molti pendolari verso Kiel e Flensburg. Nonostante il ritardo, i passeggeri hanno ripreso i loro viaggi sulla linea di Neumünster nel pomeriggio.

