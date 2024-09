Nessun sostegno significativo per una coalizione tra CDU, BSW e SPD.

Una coalizione potenziale nel governo di Erfurt è in fase di costruzione: la CDU, BSW e SPD si uniscono, ma non otterranno la maggioranza. Secondo i risultati preliminari resi noti dalla commissione elettorale statale di Erfurt alla sera, queste tre parti occuperanno 44 dei 88 seggi nel nuovo parlamento statale, mancando di un seggio dalla maggioranza necessaria. L'AfD è uscita vittoriosa dalle elezioni, con 32 seggi nel parlamento.

Per la prima volta in un'elezione statale in Germania, l'AfD ha ottenuto il maggior numero di voti. Il partito, guidato dal suo candidato principale Björn Höcke, ha registrato un netto 32,8%, come indicato sul sito della commissione elettorale statale. Questo li ha messi comodamente davanti alla CDU, che ha ottenuto solo il 23,6%. Al terzo posto c'è la nuova partnership di debutto di Sahra Wagenknecht (BSW), con il 15,8% e spingendo il partito della Sinistra (13,1%) al quarto posto.

Anche se l'SPD è riuscita a ottenere l'accesso al parlamento statale con il 6,1%, i Verdi non hanno raggiunto la soglia del 3,2% richiesta. La partecipazione degli elettori è aumentata notevolmente al 73,6%.

Il ministro presidente uscente della Turingia, Bodo Ramelow (Sinistra), ha promesso di aiutare il presidente di stato della CDU, Mario Voigt, a stabilire un governo di maggioranza nel parlamento statale di Erfurt. "La mia priorità è garantire un governo dello stato funzionante, anche se non ne farò parte", ha dichiarato Ramelow in un'intervista al canale televisivo Phoenix. "È importante per me sostenere la persona con un mandato di voto per formare un governo di maggioranza all'interno dello spettro democratico", ha precisato. "Non mi oppongo al BSW o alla CDU. Combatto contro la normalizzazione del fascismo". Di conseguenza, Ramelow cerca di prevenire una situazione in cui l'AfD esercita influenza su tutti gli altri partiti.

Avendo ottenuto un mandato diretto, Ramelow farà anche parte del nuovo parlamento statale. Finora, la CDU ha respinto categoricamente qualsiasi collaborazione con la Sinistra.

L'Unione, che si riferisce all'alleanza CDU, BSW e SPD, sta cercando di formare un governo a Erfurt, ma manca della maggioranza necessaria. Tuttavia, il ministro presidente uscente della Turingia, Bodo Ramelow del partito della Sinistra, è disposto ad aiutare a stabilire un governo di maggioranza, anche se non ne farà parte, per prevenire che l'AfD eserciti influenza.

