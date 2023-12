La storia in primo piano

Nessun pastore più veloce: Il leader della chiesa è a capo del team della 100a Indy 500

Il reverendo Will Marotti ha fondato il Marotti Racing nel 2015.

La prima gara del suo team è la 100esima edizione della 500 miglia di Indianapolis.

Marotti è il primo ministro attivo a guidare un team di gara alla Indy 500.

Nella centesima edizione della corsa, ha incredibilmente la possibilità di vincere.

In una delle storie più improbabili della Indy 500 di quest'anno, non ci sarà "nessun pastore più veloce" di Marotti, proprietario della Marotti Racing, fondata nel 2015. Il suo soprannome è rimasto inalterato per ovvie ragioni, dato che lo storico dell'Indianapolis Motor Speedway Donald Davidson ha verificato che non c'è mai stato un pastore attivo alla guida di un team che gareggia alla Indy 500.

"È curioso, è unico, ma le persone sono state molto, molto accettate e molto gentili", ha detto Marotti alla CNN in un'intervista telefonica. "E sì, ci sono state alcune battute lungo la strada, come 'Gesù prendi il volante' e la cosa del 'pastore più veloce', ma è stata una grande esperienza".

Invece di comprare un biglietto e sedersi con gli altri tifosi, Marotti guarderà la gara alla tribuna di cronometraggio con gli ingegneri e gli strateghi che comunicano via radio con la squadra, assorbendo tutto.

"Sono qui solo per imparare", ha detto Marotti. "Sono un fan da sempre. So molte cose perché sono stato un tifoso e sono stato un fan molto entusiasta, ma a questo livello è una cosa che sto affrontando per la prima volta, quindi sono uno studente al 100%".

L'amore per le corse da sempre

Marotti, pastore anziano della chiesa non confessionale New Life Church di Wallingford, nel Connecticut, ha raccontato di essersi innamorato delle corse quando era bambino e guardava le gare di quarter midget in un circuito locale con suo padre. Poco più di un anno fa, ha iniziato a pensare di fondare una propria squadra di corse.

Sapeva che non sarebbe stato facile e che sarebbe stato costoso, visto che avere una macchina per un mese per la Indy 500 costa circa 1 milione di dollari.

"Quando ho iniziato, ho chiamato prima il circuito di Indianapolis e IndyCar e ho detto loro cosa volevo fare", ha detto Marotti. "Mi hanno risposto: 'Senti, è una grande ambizione, ma capisci questo. Un migliaio di persone all'anno come te ci chiamano dicendo che vogliono fare questo, e non si realizza mai nulla'. Qui si sta puntando a qualcosa che è estremamente difficile da trovare, ma nessuno dei team ci ha preso sul serio".

Un pastore alla guida di un team IndyCar sembra incredibilmente inverosimile, ma Marotti ha insistito, chiamando tutti i team IndyCar in circolazione.

Alla fine, Sam Schmidt ha ascoltato. Schmidt, un ex pilota ora tetraplegico, è il proprietario dello Schmidt Peterson Motorsports. Con la guida di Schmidt e l'aiuto degli sponsor per finanziare l'investimento, il Marotti Racing era in affari. La Indy 500 sarà il debutto della Marotti Racing.

"Il nostro obiettivo era piuttosto semplice", ha detto Marotti. "Volevamo introdurre il marchio, che è Marotti Racing. Volevamo stabilire un'impronta a Indianapolis e iniziare a costruire per il futuro. Questi obiettivi sono stati raggiunti e stiamo già guardando al futuro. Siamo entusiasti di essere qui. È un'opportunità fenomenale".

Oriol Servia al volante

Marotti Racing si è allineato con SPM per iscrivere una vettura alla gara di quest'anno. La Honda n. 77 sarà guidata dal pilota veterano Oriol Servia, che guida vetture Indy dal 2000, per lo più a tempo parziale o come sostituto. Questa sarà l'ottava Indy 500 per Servia. Ha ottenuto un quarto posto, nel 2012 per il Dreyer & Reinbold Racing.

"È un pilota fenomenale", ha detto Marotti del 41enne. "Non so perché, ma non ha mai trovato una buona situazione a lungo termine. Questa sarà probabilmente la migliore situazione in cui si sia mai trovato, la migliore squadra, il miglior equipaggiamento".

Servia, che si è qualificato in decima posizione per domenica, potrà contare anche sull'aiuto dei suoi compagni di squadra. Il pilota della SPM James Hinchcliffe - protagonista di un incidente quasi fatale lo scorso anno all'Indianapolis Motor Speedway - si è guadagnato l'ambita pole position, il che significa che partirà per primo. Mikhail Aleshin partirà in settima posizione.

"Avere tutte e tre le vetture nella top ten è una cosa che nessun altro team può dire", ha detto Hinchcliffe dopo aver conquistato la pole.

All'improvviso, il sogno di Marotti per la Indy 500 si sta rivelando non essere un'illusione. Ha una legittima possibilità di vincere domenica.

E il solo pensiero di realizzare un sogno d'infanzia fa emozionare il pastore.

"Sei sul campo da basket", ha detto Marotti, con la voce tremolante, "e nella tua mente stai tirando per l'ultimo tiro, il cronometro suona, lasci andare la palla, la colpisci e vinci il campionato, e ce l'hai fatta. Ecco, per me è lo stesso tipo di sensazione qui a Indianapolis, avendo nella mia mente, visualizzato migliaia di volte, guidare qui e passare per primo sotto la bandiera a scacchi".

"Se domenica vinceremo, la cosa più difficile per me sarà cercare di mantenere la calma e comportarmi da professionista".

