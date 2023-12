Nessun motivo di panico per i Golden State Warriors in vista di gara 2 delle finali NBA contro i Boston Celtics

I Warriors, che disputano le loro seste Finals in otto stagioni, sembravano destinati a vincere la gara 1 di giovedì, ma una grande rimonta nel quarto quarto ha permesso ai Celtics di passare in vantaggio nella serie best-of-seven con una vittoria per 120-108.

"È il primo a quattro, non il primo a uno", ha detto Klay Thompson dei Warriors dopo la partita.

"E tutti noi abbiamo vissuto situazioni come questa. Non c'è motivo di farsi prendere dal panico. Mi piacciono ancora le nostre possibilità e andremo a casa a digerire quello che è successo. So che saremo migliori in gara 2".

Boston ha ora la possibilità di prendere il comando della serie nella partita di domenica, che inizierà alle 20.00 al Chase Center. In seguito, le squadre si sfideranno in due partite consecutive a Boston.

La vittoria a sorpresa in gara-1, la prima apparizione dei Celtics alle Finali NBA dal 2010, ha incluso un parziale di 17-0 nel quarto quarto - il secondo maggior punteggio nell'ultimo quarto di una partita delle Finali nelle ultime 50 stagioni, secondo ESPN.

Al Horford ha guidato il punteggio per i Celtics con 26 punti, mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 24.

"Non è stata la nostra migliore partita, ma abbiamo continuato a lottare e a trovare modi diversi per ottenere questa vittoria", ha detto Horford, che aveva giocato 141 partite di playoff prima di fare il suo debutto alle Finals giovedì.

Per i Warriors, la notizia positiva è che non hanno ancora perso partite consecutive in questa postseason nel loro tentativo di vincere il quarto campionato con l'allenatore Steve Kerr.

"È una serie di sette partite per un motivo", ha detto Kerr ai giornalisti nel post-partita di giovedì. "Bisogna dare credito a Boston, che è entrata in campo e si è guadagnata la vittoria, giocando un ottimo quarto quarto.

"Arriveremo e guarderemo il filmato... e vedremo dove possiamo migliorare. È una partita, si passa alla prossima... Siamo già stati in questa posizione e abbiamo vinto serie in cui abbiamo perso la prima partita".

Negli Stati Uniti, le finali possono essere seguite su ABC o ESPN3. In alternativa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo è possibile seguire le partite in diretta su NBA League Pass.

