- Nessun consenso raggiunto durante le riunioni sull'immigrazione dell'UE

In discussioni sull miglioramento e gestione delle politiche migratorie, l'UE e il governo tedesco non hanno ancora registrato progressi significativi. Martedì a Berlino, Thorsten Frei, responsabile della frazione CDU/CSU del Bundestag, ha espresso preoccupazione per il fatto che i piani proposti si concentrassero principalmente sull' accelerazione delle procedure all'interno del paese invece che sull' aumento delle espulsioni. Questa strategia, ha argomentato, non affronta le sfide urgenti. Tuttavia, l'Unione si impegna a sostenere qualsiasi iniziativa che benefici il loro paese.

Prima dei colloqui, l'Unione ha stabilito la richiesta di estese espulsioni ai confini come parte della discussione.

Secondo fonti interne, il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser del SPD ha suggerito che in futuro la Polizia federale dovrebbe esaminare se un altro stato membro dell'UE potrebbe essere responsabile per l'elaborazione della richiesta di asilo se un individuo la presenta dopo un' entrata illegale. Il database di identificazione Eurodac potrebbe aiutare in questo processo. La Polizia federale potrebbe quindi richiedere al tribunale competente di trattenere l'individuo a causa del rischio di fuga, a condizione che dispongano delle strutture di detenzione necessarie.

L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) potrebbe quindi avviare una procedura di ritorno rapido, in conformità con le regole di Dublino, da parte del paese responsabile. Se la detenzione non è possibile, dovrebbero stabilire invece un'assegnazione e un obbligo di residenza fissi.

La Commissione, riconoscendo la necessità di politiche migratorie più progressive, ha già presentato diverse proposte per affrontare le preoccupazioni sollevate da Thorsten Frei e altri membri dell'UE. Tuttavia, queste proposte si concentrano principalmente sui processi interni, senza affrontare in modo adeguato la richiesta di estese espulsioni ai confini.

