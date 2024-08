- Nessun aggiornamento sull'Airbus di Animal Park dopo quattro settimane di silenzio

Il disaccordo in corso riguardo al trasferimento proibito di un aereo in pensione al Parco del Serengeti nella zona di South Heath non ha fatto alcun progresso. In risposta a un processo presso la Corte Amministrativa di Hannover, il giudice ha concesso più tempo a causa di numerosi problemi pendenti, come confermato dal proprietario del Parco del Serengeti, Fabrizio Sepe, con sede a Hodenhagen. La situazione sembra stagnante - "Non ho sentito nulla per quattro settimane". Tuttavia, Sepe mantiene l'ottimismo, concentrandosi sul trasferimento di un sottomarino ex 350 ton U17 da Kiel al Museo Tecnico di Sinsheim nella regione del Baden-Württemberg, che è passato attraverso aree di tutela della natura.

Nuovo Ristorante in Progetto

Il Parco del Serengeti ha acquisito l'Airbus "Kurt Schumacher" delle forze armate tedesche per trasformarlo in un ristorante. In precedenza, trasportava personale militare e le loro famiglie afghane a Hannover. Il piano iniziale era di trasportare la fusoliera dell'aereo attraverso un percorso di 50 chilometri dall'aeroporto a Hodenhagen durante l'estate del 2022. Le ali e il timone separati sono stati trasportati nel parco.

La Regione Hannover ha respinto la richiesta del parco per un'esenzione per la conservazione della natura per il trasporto del veicolo a metà novembre 2023. Ciò ha portato al divieto di trasporto della fusoliera dell'A310 Airbus dall'aeroporto di Hannover Langenhagen attraverso un'area protetta nel parco. Il percorso pianificato si estende per circa 1,8 chilometri attraverso questo terreno protetto.

Richiesta di un Nuovo Dialogo con la Regione Hannover

Sepe ha richiesto un nuovo incontro con la Regione Hannover, in attesa della loro risposta. Il parco sta attualmente affrontando difficoltà senza il suo atteso terzo ristorante, ha sottolineato.

Stando a dichiarazioni precedenti della regione, il parco deve fornire prove che il trasporto non causerà danni - o, in alternativa, la regione deve concedere un'esenzione dalla regola di prevenzione dei danni. Un trasporto di veicoli di questa portata non è compatibile con le norme vigenti.

Le forze armate tedesche possedevano originariamente l'Airbus "Kurt Schumacher", che ora viene trasformato in un ristorante dal Parco del Serengeti.

Despite facing challenges in relocating other exhibits due to nature conservation issues, the German Armed Forces' former submarine U17 was successfully moved to the Technik Museum Sinsheim.

Leggi anche: