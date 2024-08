- Nessun accordo sulla competenza per la coltivazione di cannabis

Il ping-pong burocratico tra il Senato di Berlino e i distretti riguardo all'attuazione della parziale legalizzazione della cannabis continua. Anche dopo quattro mesi e mezzo dall'entrata in vigore della legge federale, rimane ancora incerto chi nella città deciderà sulle domande dei cosiddetti "social club" che vogliono coltivare marijuana. In una riunione del Consiglio dei Sindaci dei Distretti, a cui ha partecipato anche la Segretaria di Stato alla Salute Ellen Haußdoerfer, non è stato raggiunto un accordo su questo problema, come ha annunciato l'amministrazione della salute del Senato. Non c'è ancora una decisione finale su chi sarà responsabile a lungo termine per il trattamento delle procedure di concessione e il controllo delle associazioni di coltivazione a Berlino.

Questa questione è stata discussa per mesi a tutti i livelli. Secondo l'amministrazione della salute, ci sono due opzioni: la prima vedrebbe i dodici distretti responsabili, con uno che fa da capofila per tutti gli altri. La seconda opzione prevederebbe una responsabilità centrale dell'Ufficio di Stato per la Salute e gli Affari Sociali (Lageso).

Occorre più tempo per il cambiamento legislativo

La Segretaria di Stato Haußdoerfer ha sottolineato che per l'opzione Lageso sarebbe necessario un cambiamento legislativo. "Tuttavia, un simile cambiamento legislativo richiederebbe più tempo di un'uniformazione dell'attuazione da parte dei distretti, che già dispongono di profili di compiti corrispondenti. Siamo ora in attesa di una risposta tempestiva e vincolante da parte dei distretti per far avanzare il processo."

Haußdoerfer ha sottolineato: "Non ci troviamo in un vuoto legislativo." Fino all'emanazione dell'ordinanza sulla "autorità competente" a livello statale, le associazioni di coltivazione possono presentare le loro domande di permesso ai distretti, ha spiegato.

Tuttavia, questo non aiuta i club della cannabis. Tali domande non vengono attualmente elaborate, come hanno annunciato unanimemente i distretti. Secondo un portavoce dell'ufficio distrettuale di Pankow, i capi degli uffici locali dell'ordine pubblico hanno concordato di accettare le domande, ma non di elaborarle, sospendendole temporaneamente per mancanza di una regolamentazione della competenza sufficiente.

Dal 1° aprile, il possesso di determinate quantità di cannabis, la coltivazione privata e il consumo della sostanza in pubblico sono permessi a livello nazionale per le persone di età superiore ai 18 anni, previa alcune condizioni. Non è possibile portare più di 25 grammi in pubblico e conservarne più di 50 grammi in casa. Sono consentite tre piante nell'area abitativa. Dal 1° luglio, i club della cannabis possono presentare domande di permesso - ma a Berlino, per il momento, non ricevono alcuna risposta.

