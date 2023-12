Nerd, riunitevi! 'Stranger Things' sta per tornare - come spettacolo teatrale a Londra

Il successo dell'horror fantascientifico avrà una nuova vita come opera teatrale, "Stranger Things: The First Shadow", ha annunciato mercoledì Netflix. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima mondiale alla fine di quest'anno al Phoenix Theatre di Londra.

I biglietti per lo spettacolo, prodotto dal colosso dello streaming e da Sonia Friedman Productions e diretto dall'acclamato regista cinematografico e teatrale Stephen Daldry, saranno in vendita in primavera.

"Stranger Things ha catturato l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo incredibilmente entusiasti di espandere questo emozionante universo con la prima produzione teatrale dal vivo di Netflix", ha dichiarato in un comunicato Greg Lombardo, vicepresidente di Live Experiences per Netflix.

I creatori dello show televisivo, Matt e Ross Duffer, saranno i produttori creativi dell'opera teatrale, che "sarà radicata nella mitologia e nel mondo del fenomeno globale Netflix", ha dichiarato la piattaforma di streaming nel comunicato.

I fratelli Duffer hanno dichiarato che lo spettacolo sarà "a tratti sorprendente, spaventoso e sentito", aggiungendo: "Incontrerete nuovi personaggi accattivanti e altri molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things".

"Non vediamo l'ora di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l'ora di vedervi nerd a Londra!".

Scritta da Kate Trefry - sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva della pluripremiata serie televisiva - l'avventura teatrale inizierà nel 1959 nel nostro vecchio territorio, Hawkins, Indiana, dove il nuovo studente Henry Creel arriverà per un nuovo inizio. Ma le ombre del suo passato non saranno lontane da lui.

"Il mondo e la mitologia di Stranger Things hanno permesso di creare un terreno ricco e fertile per una storia incredibile da mettere in scena", ha dichiarato la produttrice Sonia Friedman.

I fratelli Duffer hanno confermato nel luglio dello scorso anno che è in cantiere anche uno spin off di "Stranger Things" in live-action.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com