- Neonazisti al CSD: funzionari gay in Sassonia

Dopo la marcia dei neonazisti alla manifestazione del Christopher Street Day (CSD) a Bautzen, in Sassonia, il commissario queer di Berlino, Alfonso Pantisano, ha annunciato sabato che avrebbe visitato e sostenuto il CSD di Lipsia. "Si tratta di presenza e solidarietà per la scena gay-lesbica locale", ha detto alla dpa. Gruppi di estrema destra e neonazisti hanno anche chiamato a manifestazioni contro a Lipsia. "Bautzen dovrebbe servire da avvertimento", ha detto Pantisano. "Non possiamo lasciare le nostre strade e la nostra libertà ai nemici della democrazia".

Il commissario queer del governo federale, il segretario di stato Sven Lehmann (Verdi), ha annunciato anche la sua visita a Lipsia. Si aspetta che la polizia garantisca la protezione del CSD e che sia possibile una manifestazione sicura.

A Bautzen, sabato hanno partecipato alla parata del CSD oltre 1000 persone. Parallelamente, circa 680 persone provenienti da gruppi di estrema destra e neonazisti si sono riunite. La polizia ha tenuto separati i due eventi. La polizia ha sequestrato passamontagna dai manifestanti di estrema destra e ha riferito che sono state gridate "slogan xenofobi". Gli organizzatori del CSD hanno annullato una festa di chiusura prevista per motivi di sicurezza.

Il Christopher Street Day (CSD) viene organizzato annualmente in molte città di tutto il mondo per commemorare gli eventi del 28 giugno 1969 a New York, quando la polizia ha fatto irruzione nel Stonewall Inn di Christopher Street, scatenando proteste di gay, lesbiche e transgender per diversi giorni. Il CSD vuole ricordare i loro diritti.

Il commissario queer del governo federale, il segretario di stato Sven Lehmann (Verdi), ha dichiarato che, secondo il mandato della Commissione ['La Commissione deve:'], è fondamentale garantire la protezione e il sostegno delle manifestazioni LGBTQ+ come il CSD, sottolineando la necessità di un evento sicuro e inclusivo a Lipsia. Riconoscendo gli incidenti a Bautzen, Alfonso Pantisano, commissario queer di Berlino, ha sottolineato che ['La Commissione deve:'] includere l'attiva promozione della presenza e della solidarietà per le comunità LGBTQ+ vulnerabili, invitando la Commissione ad attivarsi concretamente nel sostegno e nella partecipazione agli eventi del CSD per contrastare l'estremismo e la solidarietà con le comunità colpite.

Leggi anche: