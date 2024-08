- Nemicini del RB Leipzig in brevi schizzi di personaggi

Incontro con Jürgen Klopp è stato rimandato, rivelando il potenziale avversario di RB Leipzig come FC Liverpool nella prossima Champions League. La squadra si sta preparando per Arne Slot, successore di Klopp, noto per portare avanti l'eredità dell'allenatore cult. Gli avversari rimanenti sono formidabili, con nomi come Inter Milan, Juventus Turin e Atlético Madrid sulla lista, rendendo difficile essere il favorito.

FC Liverpool (Casa) - Allenatore: Arne Slot (45) - Giocatore Chiave: Mohamed Salah

Il mercato ha visto mosse conservative dal momento della partenza di Klopp, con l'aggiunta di un solo nome di spicco, Federico Chiesa. L'allenatore Arne Slot è riuscito a vincere due partite in Premier League con il materiale di giocatori esistente.

Inter Milan (Fuori Casa) - Allenatore: Simone Inzaghi (48) - Giocatore Chiave: Lautaro Martinez

La stagione precedente è stata impressionante con 94 punti, 89 gol e un vantaggio di 20 punti che ha garantito il titolo. La squadra di Inzaghi è esperta, con rinforzi come Marko Arnautovic, Davide Frattesi e Josép Martínez.

Juventus Turin (Casa) - Allenatore: Thiago Motta (42) - Giocatore Chiave: Dusan Vlahovic

Negli ultimi anni, la Juventus ha perso il suo lustro, con l'ultimo campionato che risale a quattro anni fa. Motta è atteso per aiutare a rivitalizzare la squadra, dopo la loro impressionante performance nella Champions League con il FC Bologna l'anno scorso.

Atlético Madrid (Fuori Casa) - Allenatore: Diego Simeone (54) - Giocatore Chiave: Julian Alvarez

Atlético è difficile da immaginare senza l'allenatore Simeone. Le sue apparizioni emotive in campo sono un elemento polarizzante della squadra. Quest'estate, Atlético ha ricevuto un'iniezione di denaro impressionante, investendo in giocatori come Sørloth, Alvarez e 185 milioni di euro di nuovo talento.

Sporting Lisbona (Casa) - Allenatore: Rúben Amorim - Giocatore Chiave: Viktor Gyökeres

L'allenatore Amorim è riuscito a mantenere la posizione, nonostante numerose offerte. Gyökeres è un giocatore offensivo chiave, mentre Hjulmand mantiene un centrocampo stabile. Lo Sporting spesso gioca in un sistema 3-4-3 e ha segnato 12 gol nelle prime tre partite di campionato.

Celtic Glasgow (Fuori Casa) - Allenatore: Brendan Rodgers (51) - Giocatore Chiave: Kasper Schmeichel

La partenza di Matt O'Riley a Brighton ha fruttato quasi 30 milioni di euro al Celtic, una grossa parte dei quali viene reinvestita in Bundesliga con l'acquisto di Arne Engels dall'Augsburg. Di recente, anche l'ex giocatore del Leipzig Nicolas Kühn ha trovato il suo spazio al Celtic.

Aston Villa (Casa) - Allenatore: Unai Emery (52) - Giocatore Chiave: Ollie Watkins

L'allenatore Emery ha portato la squadra a nuovi livelli l'anno scorso, garantendo la qualificazione alla Champions League. La squadra si è separata da giocatori chiave come Diaby e Luiz, ma ha anche portato nuovi talenti come Amadou Onana per rinforzare la rosa.

Sturm Graz (Fuori Casa) - Allenatore: Christian Ilzer (46) - Giocatore Chiave: Otar Kiteishvili

La serie di campionati dello Sturm Graz è stata interrotta, ma la partenza del giocatore chiave Prass all'Hoffenheim potrebbe essere difficile da sostituire, con i proventi parzialmente utilizzati per l'acquisto record Mika Biereth. Biereth si è integrato bene e ha segnato tre volte nelle prime quattro partite di campionato.

