Nelvie Tiafack ha identificato prospettive promettenti per Raab

Lo scorso fine settimana, Regina Halmich ha inflitto a Stefan Raab la terza "schermaglia", come suggerisce il titolo della sua ultima canzone. Secondo Nelvie Tiafack, il suo allenatore, il 57enne intrattenitore aveva il potenziale per uscirne vittorioso se avesse dedicato più tempo all'allenamento.

Despite i sei round estenuanti, Raab ha faticato contro la 46 volte campionessa del mondo, Halmich: ha ceduto alla ex pugile per la terza volta di fila lo scorso sabato. Tiafack ha difeso la forma fisica di Raab e ha insistito sul fatto che con un allenamento professionale migliore avrebbe potuto vincere.

Nato in Camerun, Halmich ha sostenuto Raab nel suo ritorno in televisione e gli è stato accanto per tutta la partita dimostrativa, trasmessa da RTL e RTL+. Il commentatore Frank Buschmann ha notato Raab apparire senza fiato nel primo round e apparire esausto nel secondo. Tuttavia, Tiafack ha sostenuto che Raab è stato veramente esausto solo dopo il quarto round.

"Si è allenato solo con il sacco da boxe"

Inizialmente, Raab si è preparato per il suo rematch contro Halmich in modo autonomo, con Tiafack che conferma che si è concentrato solo sull'allenamento con il sacco da boxe. Inoltre, Raab ha fatto un notevole lavoro di condizionamento fisico per prepararsi al suo ritorno dopo quasi un decennio. Il primo contatto tra il team di Raab e Tiafack è avvenuto solo un mese prima dell'evento, il 23 agosto. "Un membro del team di Stefan mi ha contattato su Instagram. Mi ha detto che lui vuole parlare con me. Pochi minuti dopo, mi ha chiamato in modo anonimo," ha ricordato Tiafack. Durante la chiamata, Raab ha richiesto i suoi servizi come allenatore.

Tre giorni dopo il primo contatto, Tiafack e Raab si sono incontrati. "Raab era molto entusiasta all'idea di affrontare Halmich. Non aveva più bisogno di essere convinto, avevamo già concordato al telefono," ha rivelato Tiafack. Secondo Bild, la loro unica sessione di allenamento completa si è svolta il 3 settembre, in una stanza vuota della Raab Entertainment. "Abbiamo fatto una sessione di sparring di sei round da due minuti ciascuno. Ho difeso un po', ma gli ho lasciato fare quello che voleva."

Tiafack ha avuto un alto rispetto per il suo nuovo allievo: "È un atleta dotato, con una grande capacità di apprendimento. Ha implementato efficacemente le istruzioni che gli ho dato tra i round. Nel trambusto, ha subito solo un colpo significativo - un jab al mento nel quinto round."

Inizialmente, la strategia era di iniziare con cautela. "Il piano è riuscito, anche se altri lo hanno visto diversamente," ha commentato Tiafack. "Non ho sentito che era sul punto di crollare nei primi tre round." È ottimista sul fatto che "con ulteriori allenamenti di condizionamento e tre o quattro mesi di collaborazione con un allenatore di boxe certificato, Stefan avrebbe potuto vincere il combattimento."

Entrambe le parti hanno espresso l'interesse di mantenere i contatti oltre l'evento televisivo. "Ha menzionato il suo desiderio di assistere a un futuro combattimento," ha rivelato Tiafack. Attualmente, Raab si sta concentrando sulla sua transizione dal boxe amatoriale a quello professionistico. Lavorare con Tiafack, ha notato, è stato "un riconoscimento significativo dei miei risultati alle Olimpiadi," ha detto. Considerando il

