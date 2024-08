Nell'undicesima ora: tre strategie per garantire l'occupazione

Come si avvicina l'inizio della formazione annuale, le posizioni ancora disponibili in alcune organizzazioni rappresentano un'opportunità per i candidati tardivi. "Anche all'ultimo minuto, è possibile ottenere un posto di formazione", afferma Susanne Eikemeier, portavoce dell'Agenzia federale tedesca per l'impiego (BA). Incoraggia i candidati a non perdere la speranza. Tre strategie che potrebbero aiutare nella ricerca di un posto:

Esplora diverse piattaforme

Molte istituzioni che concedono la formazione hanno una presenza attiva su diversi mezzi. Una ricerca completa è essenziale. Ad esempio, su Handwerk.de c'è un'applicazione per le professioni artigiane chiamata 'radar dell'apprendistato'. I portali delle offerte di lavoro come Stepstone, Indeed e LinkedIn offrono anche posti di formazione.

Il sito ufficiale della BA, Arbeitsagentur.de, presenta un cercatore di posti di formazione. Eikemeier suggerisce che alcuni uffici regionali per l'impiego organizzano eventi all'ultimo minuto, quindi controlla il tuo ufficio locale o cerca online i dettagli.

La portavoce della BA ribadisce il punto, "Il processo di collocamento è ancora in corso. Posso ancora parlare con un consulente per la carriera nell'ufficio per l'impiego. Il counseling per la carriera può anche mediare". I giovani possono registrarsi per il counseling online sul sito web dell'ufficio per l'impiego o chiamare il 0800 4555500, spesso a breve preavviso.

Alcune aziende utilizzano anche i social media per annunciare le opportunità di apprendistato, ma i candidati devono cercare attivamente questi annunci e avere una destinazione specifica in mente.

Allarga i tuoi orizzonti a livello locale

"Esplora le attività commerciali locali che potresti non aver considerato in precedenza", suggerisce Eikemeier. Non sono solo le grandi aziende note che offrono posti di formazione. Le piccole attività spesso vantano vantaggi come una gerarchia più piatta e un ambiente di lavoro più personale.

Allargare il raggio di ricerca può essere vantaggioso, ma dipende sempre dal contesto. Se la mobilità è un problema a causa dell'età, un trasferimento potrebbe non essere fattibile.

Adattati al settore

Se la carriera desiderata non ha dato risultati, vale la pena guardare ai settori correlati. "Potrebbe esserci una professione vicina a quella desiderata, in cui è possibile transitare nel corso della carriera", sottolinea la portavoce della BA.

Ad esempio, invece di perseguire la gestione aziendale industriale, si potrebbe optare per il commercio al dettaglio, optare per la cucina invece di specialista di ristorante o tecnico per macchinari agricoli e

