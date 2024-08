- Nell'UE, Apple ha rimosso da iPhone un numero maggiore di app

Gli utenti di iPhone e iPad nell'UE presto potranno eliminare ancora più app di Apple dai loro dispositivi, secondo gli aggiornamenti in arrivo. Questa lista include l'App Store, l'app di messaggistica Messages, il browser web Safari, le app Camera e Photos. Tuttavia, le app Impostazioni e Telefono rimarranno non eliminabili.

Nell'app Impostazioni verrà introdotta una nuova sezione, che consentirà agli utenti di optare per le offerte dei fornitori terzi per singole funzioni invece di quelle predefinite di Apple. Ad esempio, gli utenti possono scegliere un'app alternativa per effettuare chiamate invece di quella predefinita di Apple. Analogamente, è possibile sostituire i gestori delle password e le tastiere. Entro la primavera del 2025, gli utenti potranno anche passare ad altre app predefinite per la navigazione e le traduzioni, come annunciato da Apple.

Entro la fine dell'anno, gli utenti di Safari dovranno scegliere nuovamente il browser web predefinito per ciascun dispositivo.

Impatto su Apple

Queste modifiche sono state introdotte a causa del Digital Markets Act (DMA), che richiede ai grandi operatori di piattaforme di mantenere la parità tra le loro offerte e le app dei concorrenti.

Per Apple, questo cambiamento è significativo, poiché mette in discussione il modello di business tradizionale basato sull'integrazione di hardware e software. I ricavi dalle abbonamenti ai servizi e dalle commissioni delle app sono diventati altrettanto importanti per Apple - nell'ultimo trimestre hanno raggiunto $24,2 miliardi, rappresentando oltre un quarto dei ricavi globali.

Passaggio a app e browser standard per Apple.

In questo nuovo scenario, gli utenti avranno l'opzione di utilizzare ['Altro'] app di terze parti per le funzioni precedentemente gestite dalle app predefinite di Apple, come l'utilizzo di browser web alternativi a Safari. Secondo il Digital Markets Act (DMA), Apple sta passando a ['Altro'] app standard per mantenere la parità con i concorrenti.

Leggi anche: