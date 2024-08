Nell'udienza successiva, il giudice sceglie di non respingere le accuse di omicidio contro Karen Read dopo un giuri' appoggiato a luglio.

Una donna accusata di aver investito John O'Keefe con il suo SUV durante una tempesta di neve nel gennaio 2022, abbandonandolo a morire, ha visto il suo processo durare due mesi prima che la giuria dichiarasse l'impossibilità di raggiungere un verdetto, portando alla dichiarazione di un processo nullo al quinto giorno di deliberazioni dal giudice.

La decisione del giudice onorevole Beverly Cannone, comunicata di venerdì, rende il caso pronto per un nuovo processo che avrà luogo il 27 gennaio dell'anno prossimo.

La difesa ha presentato prove che suggeriscono che quattro giurati avevano dichiarato all'unanimità l'imputata non colpevole delle accuse di omicidio di secondo grado e abbandono dopo un incidente mortale, ma erano in stallo sull'accusa di omicidio colposo. Hanno sostenuto che un nuovo processo su quelle due accuse costituirebbe una doppia incriminazione illegale. Hanno anche rivelato che un giurato aveva affermato che nessuno credeva che l'imputata avesse intenzionalmente investito O'Keefe o avesse percepito l'incidente come una collisione intenzionale.

Tuttavia, il giudice ha sostenuto che la giuria non aveva mai comunicato il loro verdetto in aula durante le deliberazioni. "Data l'assenza di un verdetto annunciato in aula, il nuovo processo dell'imputato non viola il principio della doppia incriminazione".

Pochi giorni prima, l'avvocato di reads, Marty Weinberg, aveva presentato una richiesta a Cannone per esplorare diverse opzioni per confermare l'acquittamento della imputata dalle due accuse menzionate.

Weinberg ha proposto di interrogare i giurati in modo anonimo per determinare se avevano raggiunto un verdetto su tutte e tre le accuse o se stavano semplicemente avendo difficoltà a raggiungere un consenso sull'accusa rimanente di omicidio colposo. In alternativa, ha suggerito di far firmare ai giurati dei documenti confidenti che affermassero di aver assolto l'imputata dalle prime due accuse all'unanimità.

La procura, in risposta, ha condannato la proposta della difesa di archiviare le accuse di omicidio di secondo grado e abbandono dopo un incidente mortale come una affermazione post-processuale non dimostrata, sensazionalistica, basata su voci, speculazioni e inappropriate dipendenza dal contenuto delle deliberazioni della giuria.

L'assistente procuratore distrettuale, Adam Lally, ha appassionatamente invitato Cannone a respingere la richiesta della difesa, sostenendo che la giuria non aveva mai indicato di aver raggiunto un verdetto su alcuna delle accuse, aveva istruzioni esplicite su come procedere per raggiungere un verdetto e che alla difesa era stata concessa l'opportunità di contestare la dichiarazione di processo nullo.

Leggi anche: