Nello zoo di Berlino, il sesso dei gemelli panda appena nati è stato identificato come femminile.

"Le due panda in crescita dinamica," come sottolineato dal direttore del Zoo e del Parco dei Divertimenti Andreas Knieriem, stanno prosperando piuttosto bene. Questo progresso può essere attribuito principalmente alla dedizione e alle cure costanti fornite dai colleghi della Chengdu Panda Base in Cina e dall'equipaggio panda di Berlino.

La Germania ha assistito alla nascita dei panda per la seconda volta nella sua storia. La madre Meng Meng, nel 2019, ha dato alla luce due cuccioli, creando un fermento che si è esteso oltre la capitale, segnando la prima nascita di panda su suolo tedesco. I suoi figli, Pit e Paule, ora risiedono alla Chengdu Panda Base.

In futuro, come annunciato venerdì, le nuove nate panda femminili dovranno dire addio. La gabbia dei panda nel Zoo di Berlino può ospitare solo due panda adulti in modo permanente. Tuttavia, c'è ancora molto tempo prima che questo cambiamento si verifichi. Solitamente, i cuccioli trascorrono circa 1,5 o 2 anni con le loro madri. Tuttavia, i piccoli panda nati in questo momento rimangono nascosti agli occhi dei visitatori dello zoo.

Altri animali dello Zoo di Berlino potrebbero sentire la mancanza della compagnia dei panda in crescita una volta che se ne saranno andati. Tuttavia, altre sezioni dello zoo potrebbero trarre beneficio dall'attenzione aumentata a causa dell'assenza dei panda.

