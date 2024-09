Nello stato di Arizona, campo di battaglia, entrambi i concorrenti politici cercano di ottenere il sostegno della comunità Navajo.

Alcuni spettatori, posizionati lungo la Highway 264 con le loro sedie all'aperto, hanno iniziato a fischiare. "Andate via di qui," ha urlato una donna.

Joe Biden è riuscito a vincere in Arizona con un margine di 10.000 voti - un primo per i Democratici dal 1996 - e lo stato ha riacquistato la sua importanza come snodo cruciale quest'anno, con la salita di Kamala Harris nella ticket Democratica percepita come un riposizionamento dell'Arizona a favore dei Democratici.

La Nazione Navajo è la più grande tribù dell'Arizona, con circa 131.000 membri, come confermato dal Censimento degli Stati Uniti. La partecipazione di entrambi i partiti alla parata di sabato sottolinea l'impatto elettorale di questi membri della tribù, il loro potenziale per influenzare non solo la corsa alla presidenza in Arizona, ma anche una significativa competizione per il Senato degli Stati Uniti che potrebbe alterare l'equilibrio politico a Washington l'anno successivo.

Per la prima volta, il GOP dell'Arizona ha inaugurato un ufficio campo a Window Rock, la capitale della Nazione Navajo, secondo le dichiarazioni di Gina Swoboda, presidente dello stato del GOP. Solo una settimana prima, il partito statale, insieme alla campagna di Trump e al Comitato Nazionale Repubblicano, ha presentato un ufficio campo a Flagstaff.

"I Democratici hanno la ferma convinzione di controllare questo segmento di voto," ha detto Swoboda a CNN dopo la parata. "Nessuno ha il diritto di aspettarsi il tuo voto; devono guadagnarlo."

In risposta alla ricezione del partito alla parata, Swoboda ha sottolineato che è importante non sentirsi scoraggiati e che il GOP deve rimanere presente nella comunità.

"Se la Nazione stessa ha detto che non siamo i benvenuti, sarebbe diverso," ha detto Swoboda, aggiungendo "dobbiamo estendere la nostra outreach e non fermeremo i nostri sforzi finché saremo invitati."

Tuttavia, la campagna Harris in Arizona afferma che non darà per scontato alcun voto. Hanno aperto un ufficio campo a nord-est di Apache Junction, vicino a diverse riserve, intendono investire in campagne mediatiche in inglese e navajo sulle radio tribali e organizzare eventi di voto anticipato all'interno della comunità Navajo.

La campagna Harris ha anche percorso la strada della parata della Nazione Navajo lo scorso fine settimana, coprendo una distanza di oltre 3 miglia, con un float che mostrava uno striscione con la scritta "skoden vote" - gergo Navajo che significa "andiamo allora."

Entrambi i candidati al Senato - il rappresentante Democratico Ruben Gallego e il suo avversario Repubblicano, Kari Lake - hanno partecipato alla parata, salutando i festaioli e stringendo mani come parte della loro outreach verso i votanti indigeni. I contendenti del distretto congressuale - il rappresentante Repubblicano Eli Crane e il suo avversario Democratico, l'ex presidente della Nazione Navajo Jonathan Nez, hanno anche partecipato, sebbene il distretto sia considerato non competitivo nelle prossime elezioni.

In una delle gare più importanti per il Senato del Paese, Lake e Gallego si candidano per succedere alla senatrice indipendente in uscita Kyrsten Sinema, una posizione che i Democratici desiderano conservare per mantenere la loro fragile maggioranza al Senato.

Questo estate, Lake - che ha perso la corsa governativa del 2022 - ha visitato il Museo della Nazione Navajo, ha interagito con i locali al campo fieristico e ha visitato il Memoriale dei Codici Navajo con l'ex vicepresidente Navajo Myron Lizer, secondo la sua campagna.

Gallego, con l'obiettivo di visitare tutte le 22 tribù federali riconosciute in Arizona, ha espresso l'intenzione di incoraggiare i votanti nativi americani a esprimere il loro voto.

"Entrambi i partiti principali tendono a trascurare la leadership e i residenti delle tribù, dando per scontato che una nazione tribale rappresenti tutti," ha detto Gallego sabato. "È un'ipotesi errata."

Un veterano dei Marines, Gallego attribuisce i suoi legami con la Nazione Navajo ai suoi commilitoni nella tribù. Il suo sito web di campagna evidenzia i suoi sforzi per migliorare l'accesso alle cure sanitarie e ai diritti di voto per i nativi americani e la sua promozione per affrontare la crisi delle donne indigene scomparse e uccise.

I votanti alla parata di sabato hanno espresso la loro disponibilità a esprimere il loro voto. Danielle Doctor, una 48enne membro della Nazione Navajo, educatrice e guida turistica di Phoenix, ha espresso il suo sostegno a Harris per la presidenza e ha apprezzato la differenza nelle reazioni alla partecipazione delle due campagne alla parata.

D'altra parte, Tom Ranger, un 67enne Repubblicano e proprietario del cinema di Window Rock, ha espresso opinioni contrastanti. Anche se riconosce che le sue preferenze politiche lo collocano in minoranza, Ranger valuta che il sentimento tra i votanti della tribù sta cambiando e che si stanno stancando della gestione dell'economia da parte dell'amministrazione Biden-Harris.

Tuttavia, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche, i votanti della Nazione Navajo hanno espresso un desiderio comune per un maggiore coinvolgimento da parte di entrambi i partiti.

I membri della tribù Navajo hanno affrontato difficoltà relative all'acqua, ai generi alimentari, all'elettricità, a Internet e alle cure sanitarie. Un rapporto del 2024 dei Democratici del Comitato per l'Amministrazione della Camera ha evidenziato che i nativi americani affrontano anche numerosi ostacoli per il voto, tra cui lunghi viaggi per il voto in persona a causa di strade accidentate o inadeguate, trasporti insufficienti, servizi postali lenti e l'assenza di indirizzi residenziali nelle riserve.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente confermato una parte di una legge dell'Arizona che richiede ai potenziali votanti di fornire la prova della cittadinanza prima di registrarsi per votare utilizzando un modulo statale. Questa legge, adottata nel 2022, è stata inizialmente contestata dall'amministrazione Biden e da varie organizzazioni e gruppi per i diritti civili, che hanno espresso preoccupazioni per il fatto che avrebbe colpito in modo sproporzionato i nativi americani.

L'attivista Diné (Navajo) Allie Young ha guidato gli sforzi per incoraggiare i votanti nativi americani a esprimere il loro voto, principalmente attraverso escursioni a cavallo, dal 2020. Questo fine settimana, guiderà "Saddle up for Change", un viaggio a cavallo di sei tappe, multi-giornaliero, come tributo ai loro antenati che viaggiavano lunghe distanze per votare a causa della mancanza di trasporti, con l'obiettivo di registrare i votanti e aggiornare il loro stato di registrazione nelle aree rurali della Nazione Navajo.

La campagna "Ride to the Polls" di Young nel 2020, come lei stessa ha scritto su CNN l'anno successivo, era motivata dal numero insufficiente di cassette per le schede elettorali, sedi per il voto anticipato e orari di voto limitati nella Nazione Navajo.

La votante democratica Loretta Charley, che ha viaggiato dalla remota città Navajo di Rocky Ridge per la sfilata dello scorso fine settimana, ha sottolineato l'importanza del voto, ma si è lamentata per la mancanza di progressi nell'infrastruttura della sua comunità.

"Sono personalmente molto ottimista quando voto, ma poi le promesse fatte durante le campagne iniziano a svanire. E capisco come funziona la burocrazia, per così dire. Non tutti sono inclini ad aiutare le persone indigene", ha detto.

La sua parte isolata della Nazione Navajo riceve di rado visitatori, figurarsi campagne politiche che bussano alle porte.

"Credo che siamo trascurati a causa della distanza. Non direi dimenticati, ma direi che siamo trascurati a causa della nostra posizione remota. Chi sarebbe disposto a guidare fin qui?", ha detto.

L'importanza politica dei voti della Nazione Navajo è stata ulteriormente sottolineata dalla partecipazione di entrambi i candidati democratici e repubblicani nella sfilata, con l'obiettivo di influenzare l'esito della prossima competizione senatoriale e potenzialmente alterare l'equilibrio politico a Washington.

Date le difficoltà incontrate dai membri della tribù Navajo in termini di accessibilità al voto, come lunghi viaggi per il voto in persona e trasporti insufficienti, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di confermare il requisito di prova di cittadinanza dell'Arizona per la registrazione al votoUsing a state form has raised concerns about un impatto sproporzionato sui nativi americani.

