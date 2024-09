- Nello scontro occidentale, Colonia assicura la vittoria sul Schalke.

Il 1. FC Colonia ha trionfato vittoriosamente nella tanto attesa derby nella 2^ divisione del calcio tedesco, la Bundesliga, contro il FC Schalke 04. Nel pienissimo stadio di Schalke con 61.475 spettatori, la squadra di Colonia ha ottenuto una vittoria per 3-1 (2-0), portandosi al 6° posto in classifica. Damion Downs (25°), Linton Maina (45+1) e Tim Lemperle (46°) hanno segnato per la squadra ospite, mentre Kenan Karaman (66°, rigore) ha trovato la rete per lo Schalke.

La squadra di casa, che non batteva Colonia nel suo stadio da 13 anni, ha avuto le sue chance nel caldo incontro contro la squadra di Colonia, che mancava del suo capitano infortunato Timo Hübers. Purtroppo, Tobias Mohr e Karaman hanno sprecato buone opportunità e hanno rischiato di subire gol in contropiede.

Younes aggiunge qualche spinta

Dopo un passivo di 3-0, il capitano Karaman è riuscito a segnare solo un rigore di consolazione. Il sostituto Amin Younes ha dato un po' di energia all'attacco dello Schalke, ma la pari era ancora irraggiungibile. Dopo aver perso la prima partita contro l'Hamburger SV, Colonia ha ora una striscia di 4 partite senza sconfitte.

Era la prima volta che il FC si recava in una partita di seconda divisione a Gelsenkirchen. Prima di questo, i due membri fondatori iniziali della Bundesliga si erano affrontati 98 volte nella prima divisione e nella DFB-Pokal.

Despite the home advantage and missing captain Timo Hübers, Germany's 1. FC Köln continued their impressive form, securing a win against historic rivals Schalke 04 in Germany. The victory marks the first time Köln has won at the Schalke Arena in over a decade.

